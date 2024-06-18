Nihayet o özellik geldi! Chrome'den müthiş hamle

İnternet tarayıcı alanında sektörün öncü ismi Chrome, her platformda aktif olarak kullanılıyor. Google’ın milyarlarca kullanıcısı bulunan tarayıcısı için yeni özelliklerin ardı arkası kesilmiyor.

Android Chrome uygulaması için de oldukça faydalı olan web sayfalarını sesli okuma desteği geldi. Podcast benzeri dinleme özelliği sunan bu özellik, kısa süre önce Android telefonlar için devreye alındı.

GOOGLE CHROME, ANDROID İÇİN ARTIK SESLİ METİN OKUYABİLİYOR

9to5Google.com’un haberine göre Google Chrome’un Android uygulaması, sessiz sedasız ‘bu sayfayı dinle’ özelliğine kavuştu.

Adından da anlaşıldığı gibi uzun süredir beklenen bu özellik, uygulamanının erişilebirlilik yeteneklerini artırmasının yanı sıra, başka bir şeyle meşgulken araştırdığınız konuyu sesli olarak size okuyabilir.

Ancak bu özelliğin tüm web sayfalarında desteklenmediğini de belirtmekte fayda var. Eğer bir internet sitesine girdiğinizde Chrome uygulamasında sağ üstteki üç noktalı menüde ‘bu sayfayı dinle’ seçeneği bulunuyorsa, özelliğin o sayfada desteklendiğini anlayabilirsiniz.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Tıpkı Podcast benzeri kontroller sunan özellik, okunan içeriği oynatıp duraklatma, kaydırmaya veya ileri geriye almaya eylemlerini de destekliyor. Şu an için İngilizce , Fransızca, Almanca, Arapça, Hintçe ve İspanyolca dillerinden çalışan sesli okuma işlevi, ilerleyen zamanda Türkçe dil için de kullanılabilir olacak.

Chrome 125 güncellemesinin bir parçası olarak devreye alınan sesli okuma işlevi, uzun yazılı web sayfalarını daha iyi anlamanız için önemli ölçüde kolaylık sağlıyor.