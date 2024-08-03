Nihayet CHP'lilerin de akılları başlarına geldi! Taciz mekanı mühürlendi

3 kadının önce tacize uğrayıp sonra darbedildiği İstanbul Gümüşsuyu ile Kabataş Setüstü arasındaki Sed Otel'in terasında yer alan 'Divane Cihangir' adlı mekân, Beyoğlu Belediyesi Zabıta ekipleri tarafından mühürlendi. Mekanın mühürlendiğini sosyal medya hesabından duyuran Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, “Beyoğlu, kadınların istediği saatte güvenle gezdiği, kimsenin 'o saatte orada ne işin vardı' demeyeceği bir ilçe olarak kalacak” dedi. Olaya ilişkin 2 kişi gözaltına alınmıştı.

İstanbul Beyoğlu'ndaki Divane Cihangir adlı mekanda üç kadın, yan masadaki erkekler tarafından sözle taciz edildi. Hesabı ödeyip mekandan ayrılmak isteyen kadınlar, çıkışta işletme görevlileri tarafından darbedildi.

2 kişi gözaltına alındı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, görüntülerde yer alan ve kadınları darbettiği anlaşılan M.M.D. ve V.T. adlı şahısların gözaltına alındığını duyurdu.

Emniyet'ten yapılan açıklamada, "Olayın meydana geldiği eğlence yerinde, kadın şahısların telefonlarını şarj etmek için bekledikleri sırada, iş yeri çalışanları tarafından hesap getirilerek iş yerinin kapanacağı söylendiği, iş yeri çalışanları ile aralarında telefonu şarj edip biraz daha beklemek için kalma yüzünden çıkan tartışma sonrasında olayın meydana geldiği, başka masadan gönderilen herhangi bir şey olmadığı şahısların beyanlarından anlaşılmıştır" denildi.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Açıklamada, "İncelemelerde; görüntülerde yer alan ve kadınları darbettiği anlaşılan şahısların M.M.D. ve V.T. oldukları tespit edilmiş, tespiti yapılan şüpheliler 02.08.2024 tarihi saat 21.30 sıralarında yakalanarak gözaltına alınmıştır" ifadeleri kullanıldı.

Suç makinesi çıktılar

Emniyet'in açıklamasına göre; şüphelilerden M.M.D.'nin 13, V.T.'nin ise 12 suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Şüpheliler, kasten yaralama ve cinsel taciz suçlarından adliyeye sevk edildi.

"Kadına şiddet uygulayanı affetmeyiz"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Gereği yapıldı" notuyla paylaştığı açıklamasında, "Kadına şiddet uygulamaya kalkan her kim olursa affetmeyiz. Eğer buna cüret eden olursa hukuk önünde hesabını verir" dedi.

Mekan mühürlendi

Beyoğlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri de olayın ardından harekete geçti. Gerekli incelemelerin ardından emniyet güçleri ile birlikte işletmeye giden Beyoğlu Belediyesi Zabıta ekipleri güvenlik gerekçesi ve bina içinde bulunan ruhsatsız bölüm nedeniyle mekanı mühürledi.

Başkan Güney: Beyoğlu, kimsenin "o saatte orada ne işin vardı" demeyeceği bir ilçe olarak kalacak

Beyoğlu Belediye Başkanı Güney de sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Kamuoyunda gündeme gelen, içinde ruhsatsız spa da bulunan malum işletme, emniyetten gelen yazı doğrultusunda güvenlik gerekçesiyle zabıtalarımız tarafından mühürlenmiştir. Beyoğlu, kadınların istediği saatte güvenle gezdiği, kimsenin "o saatte orada ne işin vardı" demeyeceği bir ilçe olarak kalacak. Huzur ve güvenlik ortamının bozulmasına müsaade etmeyeceğiz, müsamaha göstermeyeceğiz. Duyarlılık ve tepki gösteren esnafımıza, hakkından vazgeçmeyen kadınlara, suçluları yakalayarak adalete teslim eden emniyet güçlerimize ve Beyoğlu'na sahip çıkan tüm komşularımıza teşekkürler.”