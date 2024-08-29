Nihat Kahveci, Galatasaraylı oyuncu için telefon aldığını itiraf etti! "Beni arayıp bilgi aldılar"

EMİRCAN KIŞLACIK- Geldiği günden beri hiçbir katkı sunmayan Zaha için yorumcu Nihat Kahveci'den bomba bir açıklama geldi. Gözler şimdi o ülkeye döndü...

Eski futbolcu Nihat Kahveci, Galatasaray'ın transfer gündemiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Kahveci, sarı-kırmızılı bir futbolcu için kendisini arayıp bilgi aldıklarını canlı yayında aktardı.

Eski futbolcu Nihat Kahveci'den Galatasaray'ın transfer gündemine dair flaş bir açıklama geldi. Kontraspor YouTube kanalına konuşan Kahveci, telefonla kendisinin arandığını ifade etti.

Futbolculuk döneminden arkadaşı olan Olympiakos'ta sportif direktörü Darko Kovacevic'in kendisini aradığını söyleyen Nihat Kahveci, Kovacevic'in kendisini arayıp 2 futbolcu hakkında bilgi aldığını aktardı.

Sorduğu Türk oyuncunun milli takımda oynadığını ifade eden Nihat Kahveci isim vermedi. Diğer oyuncunun Zaha olduğunu ifade eden Kahveci, "Düşünceleri var ama bilmiyorum olur mu olmaz mı. Olympiakos, Zaha ile ilgileniyor" ifadelerini kullandı.