Nihat Kahveci canlı yayında sinir krizi geçirdi

Türk futbolunun tanınmış isimlerinden Nihat Kahveci, Kontraspor YouTube kanalında katıldığı canlı yayında kendisi hakkında yapılan yorumlara tepki gösterdi. Beşiktaş'ı programdaki koltuğunu korumak için eleştirdiği yönündeki iddiaya sinirlenen eski milli futbolcu, kendisini eleştiren kişiye sert sözlerle yüklendi.

"PALYAÇO KOLTUĞU YOLLAYACAĞIM"

Program sırasında hakkındaki iddiaları gündeme getiren Kahveci, Beşiktaş'a yönelik yorumlarının koltuğunu koruma amacı taşıdığı suçlamasına karşı çıktı. Stüdyoda Nebil Evren ile konuşan Kahveci, şu ifadeleri kullandı:

"Ben ona koltuk yollayacağım, palyaço koltuğu yollayacağım, o oturacak! Burada koltuğumu kaybetmemek için Beşiktaş'ı eleştiriyormuşum... Hadsiz, saygısız! Gel yüzüme söyle ne söyleyeceksen. Sen kimsin de Beşiktaş efsanesi Ali Ağabey'e laf söylüyorsun? Nebil, ben adamı boğarım ha! Adam bir de diyor ki 'O beni sevmez.' Yahu ben adamı tanımıyorum bile!"

"ADINI DA SÖYLEYECEĞİM, MEŞHUR OLSUN"

Kendisine yönelik eleştirileri yapan kişinin adını da açıklayan Nihat Kahveci, söz konusu kişiyi tanımadığını belirterek tepkisini sürdürdü.

"O kadar söyledim, adını da açıkça söyleyeceğim meşhur olsun; Taner Bilgin! Abi ben delirdim, gerçekten delirdim... Taner Bilgin kim, sen tanıyor musun Nebil? Ben de tanımıyorum. Sen kimsin de bu lafları ediyorsun?"

CANLI YAYINDA GERGİN ANLAR

Nihat Kahveci'nin kendisine yönelik eleştirilere verdiği sert yanıt, programın dikkat çeken anlarından biri oldu. Eski milli futbolcunun özellikle "Ben adamı boğarım ha" sözleri ve eleştiriyi yapan kişiye yönelik çıkışı yayına damga vurdu.