Nihat Hatipoğlu'na soruldu: "İnsanoğlu yeni bir gezegene yerleştiğinde Hacca gitmek nasıl mümkün olacak?"

Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, ATV yayınlanan sahur programında vatandaşların sorularını yanıtladı.

Bu kapsamda yayına Aydın'dan bağlandığını dile getiren Ahmet isimli genç, Hatipoğlu'na, "Eğer bir gün dünyada yaşam biterse, insanoğlu yeni bir gezegene yerleştiğinde; İslam'ın şartlarından olan Hacca gitmek nasıl mümkün olacaktı?" sorusunu yöneltti.

Nihat Hatipoğlu, sosyal medyada da gündem olan soruyu cevapladı.

Hatipoğlu, "Şimdi eğer böyle bir şey olacaksa, tabii varsayım üzerinden konuşuyorsunuz. Bana göre öyle bir şey olmayacak. Çünkü bu gezegende kıyamet kopacak. Bu gezegende kıyamet kopunca da yolculuk fırsatı olmayacak. Yani öyle bir şey söz konusu olamaz. Hayat bu gezegende var, bu gezegende devam edecek. Diğer gezegenlerde şu anda başka bir hayat var-yok o ayrı bir tartışma konusu." ifadelerini kullandı.

Nihat Hatipoğlu, "Ama diyelim ki, insanlar başka bir aleme doğru göçtüler, başka bir gezegene göçtüler ve dünyayı terk ettiler diyelim. Veya dünyada Kabe kalmadı diyelim. Yok öyle bir şey. Öyle bir ihtimal yok zaten de. Çünkü ne olacağını biliyoruz az çok. Ama bu durumda da namaz devam eder. Müslümanlar istedikleri yöne yönelirler. Diyelim ki dünya yok oldu, dünya bitti. Başka bir gezegene yerleştik. Hac ve Kabe ortadan kalktı diyelim. Biz yine 5 vakit namaz kılmakla mükellefiz." diye konuştu.

Hatipoğlu, "Hac ne olacak? Hac düşer. Biz yeni bir Hac yeni bir Kabe kendi kendimize kuramayacağımıza göre... Onlar olması mümkün olmayan... Ama ihtimalleri nasıl değerlendiriyorum? Din bu ihtimallere cevap verecek pozisyondadır, İslam dininin en büyük özelliği odur. Oluşacak her hadiseye karşı, bütün yeniliklere karşı İslam dini pozisyon alabilecek bir dindir. İslam'ın böyle bir özelliği var." ifadelerini kullandı.