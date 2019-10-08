Nihat Ergün YeniAkit’e istifa ettiğini açıkladı Eski Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün, AK Parti'den istifa etti.

Sezai Erhan yeniakit.com.tr Ergün daha önce AK Parti’den istifa eden Ali Babacan’ın kuracağı partide görev alacak. YeniAkit’in ulaştığı Nihat Ergün, istifa ettiğini doğruladı. Ne zaman istifa ettiğine yönelik ise Ergün, “13 Eylül’de saat 06.15 itibariyle istifa ettim” dedi. Kararı ailesi ve çevresiyle birlikte yaptığı istişareler sonucu aldığını ifade eden Nihat Ergün, istifasını e-devlet üzerinden Yargıtay’ın sitesine girerek doğrudan “parti üyeliğini sonlandırma” yöntemiyle yaptığını söyledi.

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