Nihat Ergün YeniAkit’e istifa ettiğini açıkladı
Eski Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün, AK Parti'den istifa etti.08 Ekim 2019 Salı 15:32
Sezai Erhan yeniakit.com.tr Ergün daha önce AK Parti’den istifa eden Ali Babacan’ın kuracağı partide görev alacak.
YeniAkit’in ulaştığı Nihat Ergün, istifa ettiğini doğruladı. Ne zaman istifa ettiğine yönelik ise Ergün, “13 Eylül’de saat 06.15 itibariyle istifa ettim” dedi. Kararı ailesi ve çevresiyle birlikte yaptığı istişareler sonucu aldığını ifade eden Nihat Ergün, istifasını e-devlet üzerinden Yargıtay’ın sitesine girerek doğrudan “parti üyeliğini sonlandırma” yöntemiyle yaptığını söyledi.
YORUM YAZ