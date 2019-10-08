0553 313 94 23

Nihat Ergün YeniAkit’e istifa ettiğini açıkladı

Eski Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün, AK Parti'den istifa etti.

08 Ekim 2019 Salı 15:32
Nihat Ergün YeniAkit’e istifa ettiğini açıkladı

Sezai Erhan   yeniakit.com.tr  Ergün daha önce AK Parti’den istifa eden Ali Babacan’ın kuracağı partide görev alacak.

YeniAkit’in ulaştığı Nihat Ergün, istifa ettiğini doğruladı. Ne zaman istifa ettiğine yönelik ise Ergün, “13 Eylül’de saat 06.15 itibariyle istifa ettim” dedi. Kararı ailesi ve çevresiyle birlikte yaptığı istişareler sonucu aldığını ifade eden Nihat Ergün, istifasını e-devlet üzerinden Yargıtay’ın sitesine girerek doğrudan “parti üyeliğini sonlandırma” yöntemiyle yaptığını söyledi.

 

Yeni Akit Gazetesi

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 08 Ekim 2019 Salı 15:32
  1. Nihat Ergün

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Doğu Perinçek'ten Esed'in meşruiyet kazanma hamlesine destek!
    1. Doğu Perinçek'ten Esed'in meşruiyet..
    2. Başkan Erdoğan konuşuyor
    3. ABD Başkanı Trump'tan Erdoğan açıklaması
    4. Son dakika! İstanbul'da 9 okul..
    5. Çin'de insanlık dışı görüntü!
    6. EYT rafa mı kaldırıldı? EYT son dakika..
    7. Nihat Ergün YeniAkit’e istifa ettiğini..
    8. AFAD'dan deprem tatbikatı! Bakan Soylu..
    9. Kemal Kılıçdaroğlu’ndan tezkere..
    10. PKK'nın ağlaması karşılık buldu!..
    11. Bu nasıl hakem? TFF'ye kayıtlı hakem..
    12. Kız kaçırma kavgasında akrabasını..
    13. Bölgede gergin bekleyiş! YPG, ABD ve..
    14. Ceviz alışverişi sonu oldu!
    15. Yunanistan'a gitmek isteyen 38 kişi..
    16. Boyun ağrısı için hangi doktora gidilir
    17. Ihlamur çayının faydaları nelerdir?..
    18. Rüştü Reçber'in yeni görevi belli oldu
    19. Operasyon öncesi ABD medyasının..
    20. Yeşim Salkım’dan komik savunma!
    21. Cüneyt Arkın’dan Trump’a tepki! ‘Sen..
    22. Washington Büyükelçisi'nden Haley'e..
    23. Kafa terlemesi için hangi doktora..
    24. 2019 Nobel Fizik Ödülü sahipleri belli..
    25. Teröristler ne yapacağını şaşırdı!..
    26. Milyonlarca çalışanın gözü kulağı..
    27. Abdulkadir Selvi: PKK-YPG “Sırtımızdan..
    28. ABD'den sonra harekete geçtiler! Onlar..
    29. Vücutta yanma hissi için hangi doktora..
    30. Çavuşoğlu operasyon öncesi paylaştı!..
    Mustafa Kemal'i onlar öldürmüş! 'Büyük Kurtuluş' diye anmışlar!
    Mustafa Kemal'i onlar öldürmüş! 'Büyük Kurtuluş' diye anmışlar!
    Ateist Şengör ispatladı: İhsan Hoca haklı!
    Ateist Şengör ispatladı: İhsan Hoca haklı!
    Ahmet Davutoğlu'ndan çok sert tepki: Bu kabul edilemez
    Ahmet Davutoğlu'ndan çok sert tepki: Bu kabul edilemez
    CHP'li İmamoğlu, seçimden önce yerin dibine batırdığı AK Parti'nin başarısını tasdik etti!
    CHP'li İmamoğlu, seçimden önce yerin dibine batırdığı AK Parti'nin başarısını tasdik etti!
    Türkiye'nin Suriye operasyonuna İran'dan ilk tepki
    Türkiye'nin Suriye operasyonuna İran'dan ilk tepki

    Günün Karikatürü

    8 Ekim 2019
    Gürsel Tekin'den Kadir Mısıroğlu'na büyük terbiyesizlik!
    Gürsel Tekin'den Kadir Mısıroğlu'na büyük terbiyesizlik!
    Türkiye'nin operasyonu öncesi YPG'den ilk açıklama!
    Türkiye'nin operasyonu öncesi YPG'den ilk açıklama!