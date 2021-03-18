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Gündem Nihat Doğan'dan skandal HDP açıklaması! Tepki yağdı
Gündem

Nihat Doğan'dan skandal HDP açıklaması! Tepki yağdı

Türkücü Nihat Doğan'ın HDP için açılan kapatma davası ve HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun vekilliğinin düşürülmesine ilişkin sosyal medyadan yaptığı açıklamaya tepki yağdı.

Yeniakit Publisher
2021-03-18 13:47:00 - 2021-03-18 14:35:17
Nihat Doğan'dan skandal HDP açıklaması! Tepki yağdı

Hakkında "Terör propagandası yapmak" suçlamasıyla 2 yıl hapis cezası verilen HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun yargı kararının dün Meclis'te okunmasıyla milletvekilliği düşürüldü.

Paylaşımına tepki yağdı

HDP için açılan kapatma davası ve HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun vekilliğinin düşürülmesiyle ilgili bir paylaşım da türkücü Nihat Doğan'dan geldi. Geçtiğimiz dönemlerde yaptığı açıklamalarda da HDP'li isimlere açıkça sahip çıkan Doğan, "Zulümle abat olunmaz" diyerek HDP'nin kapatılmasına karşı çıktı. Nihat Doğan'ın paylaşımına çoğu sosyal medya kullanıcısı tepki gösterdi.

HDP kapatılması son dakika kimlere siyaset yasağı var? HDP'de siyaset yasağı olan isimler kimler?
HDP kapatılması son dakika kimlere siyaset yasağı var? HDP'de siyaset yasağı olan isimler kimler?

Siyaset

HDP kapatılması son dakika kimlere siyaset yasağı var? HDP'de siyaset yasağı olan isimler kimler?

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Yorumlar

karlıdağlar

bu durumda nihat doğanın teröre destekten yargılanması gerekir!
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Vahap Kalyoncu

Kapatma çözüm olmaz ama PKK nşn yaptığı zulmü görmemek te en büyük zulümdür.
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