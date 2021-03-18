Nihat Doğan'dan skandal HDP açıklaması! Tepki yağdı
Türkücü Nihat Doğan'ın HDP için açılan kapatma davası ve HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun vekilliğinin düşürülmesine ilişkin sosyal medyadan yaptığı açıklamaya tepki yağdı.
Hakkında "Terör propagandası yapmak" suçlamasıyla 2 yıl hapis cezası verilen HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun yargı kararının dün Meclis'te okunmasıyla milletvekilliği düşürüldü.
Paylaşımına tepki yağdı
HDP için açılan kapatma davası ve HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun vekilliğinin düşürülmesiyle ilgili bir paylaşım da türkücü Nihat Doğan'dan geldi. Geçtiğimiz dönemlerde yaptığı açıklamalarda da HDP'li isimlere açıkça sahip çıkan Doğan, "Zulümle abat olunmaz" diyerek HDP'nin kapatılmasına karşı çıktı. Nihat Doğan'ın paylaşımına çoğu sosyal medya kullanıcısı tepki gösterdi.