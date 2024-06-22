Nihal Candan tahliye edilmişti: Bahar Candan'ın da cezaevinde olmadığı ortaya çıktı!

Nihal Candan, kardeşi Bahar Candan'ı hastanede ziyaretini sosyal medya hesabından paylaştı...

Nihal ve Bahar Candan kardeşler lüks yaşamlarını sosyal medyada sergilemeleriyle tanınıyordu. Geçen yıl fenomenlere düzenlenen operasyonlara iki kardeş de dahil edilmişti.

Ucuz otomobil vaadiyle çok sayıda kişiyi dolandıran bir şebeke ile birlikte hareket ettikleri iddia edilen Candan kardeşler 14 Kasım 2023'te gözaltına alındı, 16 Kasım'da da tutuklandı.

İki kardeş Silivri'deki Marmara Cezaevi'ne konuldu. Nihal Candan, tutuklanmasını protesto etmek için cezaevinde yemek yememeye başladı.

Bir süre sonra yeme alışkanlığı bozulan Nihal Candan 'anoreksiya nevroza' adı verilen hastalığa yakalandı.'Yemek yememe hastalığı' olarak da bilinen bu rahatsızlık nedeniyle 37 kiloya kadar düşen Nihal Candan, geçtiğimiz haftalarda tahliye edildi.

Gündemden düşmeyen iki kardeşten halen cezaevinde olan Bahar Candan’ın ise Silivri'de kaldığı cezaevinde kendini yaralayarak zarar verdiği iddia edilmişti. Hastaneye kaldırıldığı belirtilen Candan’ın nerede olduğu bilinmiyordu.

Ablası Nihal Candan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kardeşini kaldığı Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde ziyaret ettiğini duyurdu.