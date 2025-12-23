  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Uyuşturucu soruşturması genişliyor! Film yapımcısı ve iş adamı gözaltında

Suveyda’da gerilim yeniden tırmandı: Güvenlik güçleri ile silahlı gruplar arasında şiddetli çatışma

Ukrayna başkanı Zelenskiy paylaşım yaptı: Savaşı sona erdirmek için barış planı mevcut! 13 asker esir alındı

Gazze için İtalya'dan asker istediler

Gazeteci Emrullah Erdinç gözaltına alındı! Uyuşturucu soruşturmasında gelişme

Emin Pazarcı'dan olay Sadettin Saran paylaşımı: Mümkün değildi, yapamazdım

Suriye cumhurbaşkanı Ahmed El Şara ile ilgili açıklama! ABD'nin Büyükelçisi'nden haber geldi

Bakan Kurum'dan "Tohum" filmi paylaşımı

Cem Küçük'ten Murat Ongun'a yanıt: Sana bir dava da ben açacağım!

Halep'e saldırdı! Terör örgütü PKK/YPG uzantısı SDG'den tahrik
Yerel Niğde’de kaçakçılara operasyon: 11 gözaltı
Yerel

Niğde’de kaçakçılara operasyon: 11 gözaltı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Niğde’de kaçakçılara operasyon: 11 gözaltı

Niğde ve Bor ilçesi Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalarda önemli bir operasyon düzenlendi.

Niğde/Dursun Suna

Kaçakçılığın önlenmesi, ortaya çıkan olumsuz etkilerin bertaraf edilmesi, toplum düzeninin korunması ve ekonominin sağlıklı yapısının sürdürülmesi amacıyla gerçekleştirilen operasyonlarda; tütün, tütün mamulleri ve emtia kaçakçılığı, vergi kaybının önlenmesi ile yasa dışı silah bulundurulmasına yönelik kapsamlı denetimler yapıldı. Yapılan çalışmalar neticesinde 11 şüpheli şahıs yakalanarak haklarında adli ve idari işlem başlatıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23