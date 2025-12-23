Niğde’de kaçakçılara operasyon: 11 gözaltı
Niğde ve Bor ilçesi Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalarda önemli bir operasyon düzenlendi.
Niğde/Dursun Suna
Kaçakçılığın önlenmesi, ortaya çıkan olumsuz etkilerin bertaraf edilmesi, toplum düzeninin korunması ve ekonominin sağlıklı yapısının sürdürülmesi amacıyla gerçekleştirilen operasyonlarda; tütün, tütün mamulleri ve emtia kaçakçılığı, vergi kaybının önlenmesi ile yasa dışı silah bulundurulmasına yönelik kapsamlı denetimler yapıldı. Yapılan çalışmalar neticesinde 11 şüpheli şahıs yakalanarak haklarında adli ve idari işlem başlatıldı.