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Yerel Niğde’de çocuk parkları ve mesire alanlarına güvenlik kameraları takıldı
Yerel

Niğde’de çocuk parkları ve mesire alanlarına güvenlik kameraları takıldı

Yeniakit Publisher
2023-07-26 14:01:00 -
Niğde’de çocuk parkları ve mesire alanlarına güvenlik kameraları takıldı

Niğde Belediyesi, kent merkezindeki 20 park ve mesire alanına kamera sistemi yerleştirdi.

Çocuklara güvenli ve huzurlu yaşam alanları oluşturmak ve bu alanlarda yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçmek amacıyla hayata geçirilen uygulama çerçevesinde, park ve mesire alanlarına yerleştirilen kameralar, 7/24 kayıt yapıyor. Kentin dört bir yanını çocuk oyun parklarıyla donatan ve yeni park, bahçe ve mesire alanlarını halkın hizmetine sunan Niğde Belediyesi, bu alanların daha güvenli hale getirilmesi için park ve mesire alanlarında güvenlik kamerası uygulamasını hayata geçirdi. İlk etapta şehrin farklı noktalarındaki 20 park ve mesire alanında güvenlik kamerası uygulamasını başlatan Niğde Belediyesi, güvenlik kamerası yerleştirilen park ve mesire alanı sayısı artırabilecek. Çocuk oyun parkları ile mesire alanlarına yerleştirilen güvenlik kameraları, çocukların güvenli ve huzurlu ortamlarda eğlenmeleri için 7/24 kayıt yapma özelliği de bulunuyor.

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, park ve mesire alanlarına yerleştirdikleri kamera sistemi ile buraların daha güvenli hale getirilmesini sağladıklarını belirtti.

Kent merkezindeki çocuk oyun parkı sayısını artırdıklarını, eski parkları ise yeni nesil oyun grupları ile daha modern hale getirdiklerini açıklayan Belediye Başkanı Özdemir, Mandilmos ve Gebere Barajı Mesire alanlarını yeniden halkın kullanımlarına sunduklarını hatırlattı.

Çocuk Parkları ve mesire alanlarında yaşanan bazı olumsuzlukların önüne geçmek amacıyla ilk etapta kent genelindeki 20 park ve mesire alanına kamera sistemi taktırdıklarını ifade eden Başkan Özdemir, “Asıl amacımız çocuklarımızın huzurlu ve güvenli ortamlarda eğelenebilmelerini sağlamak, vatandaşlarımızın huzur içinde park, bahçe ve mesire alanlarına gidebilmelerini tanımaktır. Bu sistem haftanın 7 günü ve günün 24 saati kayıt yapıyor. Bu sistem sayesinde parklarımızda yaşanan kamu malına zarar, şiddet, hırsızlık ve diğer asayiş olaylarının önüne geçilecek” diye konuştu.

Bu arada Niğde Belediyesi’nin park ve mesire alanlarında başlattığı güvenlik kamerası uygulaması, vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandı. Çocuklarını huzur içinde parklara gönderebileceklerini belirten vatandaşlar, Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir’e ve diğer ilgililere teşekkür etti.
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