Niğde’de ambulans ile otomobil çarpıştı: 4 kişi yaralandı
Ambulans ile otomobil çarpıştı. Meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.05 Eylül 2018 Çarşamba 14:51
Niğde -Bor yolu Sarı Köprü mevkiinde Turan A. yönetimindeki 51 AJ 970 plakalı ambulans ile Zehra S.’nın kullandığı 38 AV 366 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle ambulans orta refüje çıktı.
Kazada yaralanan ambulans şoförü Turan A., Habib S., Rezzan D. ve Zehra S. yaralandı. Yaralılar ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. Kaza sırasında ambulansta hasta olmadığı öğrenildi.
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