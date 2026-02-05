  • İSTANBUL
Niğde-Pozantı otoyolunda feci kaza: 8 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Gündem

Niğde-Pozantı otoyolunda feci kaza: 8 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi:
Niğde-Pozantı otoyolunda feci kaza: 8 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Niğde-Pozantı otoyolunda meydana gelen feci kazada 8 yaşındaki bir çocuk olay yerinde vefat etti.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Niğde-Pozantı Otoyolu Çifteköy mevkiinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Niğde istikametine seyir halinde bulunan iki hafif ticari ticari aracın karıştığı kazada, araçlardan birinde yolcu olarak bulunan 8 yaşındaki bir çocuk olay yerinde yaşamını yitirdi.

 

Aynı araçta bulunan 7 kişi ise yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

