CHP’de ‘Hançer’ Savaşları! Malatya’dan Genel Merkez’e Tokat Gibi Cevap: "Ben Değil, Siz İhanet Ettiniz!"

Maskeleri Bir Bir Düşürdü: "Savunma Yapmayı Zul Görüyorum!"

CHP Genel Merkezi’nde kurulan disiplin tezgahına boyun eğmeyen Göçer, partideki çürümüşlüğü yüzlerine vurdu. Hakkında fezleke bulunan isimlerin kendisine hesap sormaya kalkmasına tepki gösteren Göçer, YDK Başkanı’na istifa çağrısında bulunarak kirli paspasın altına süpürülen gerçekleri ortalığa saçtı. Göçer, "Hakkında şaibe olanların bizim hakkımızda karar vermesi kabul edilemez" diyerek partideki ahlaki çöküşü ifşa etti.

"Tek Adamlığınız Bitsin Artık!"

Malatya’da CHP’nin yıllardır hayalini bile kuramadığı bir başarıyı elde ederek belediyeyi kazanan Göçer, başarısının "ihraç istemiyle" ödüllendirilmesine isyan etti. "Kimseyi arkasından hançerlemedim" diyen Göçer, isim vermeden parti içi kliklerin birbirini kuyusunu kazdığı CHP koridorlarındaki kirli siyaseti şu sözlerle özetledi:

"Biz siyasi geleceğimiz için yapılan haksızlıklara boyun eğer ve sessiz kalırsak çocuklarımıza iyi bir gelecek bırakamayız. Tek adamlığın artık bitmesi gerekiyor!"

Rüşvet ve İrtikap İmaları Havada Uçuştu!

Savunma kürsüsünü bir hakikat meydanına çeviren Göçer, rüşvet ve yolsuzluk iddialarıyla anılan isimlerin el üstünde tutulup, sadece eleştiri yapanların kapı dışı edilmek istenmesine sert çıktı. "Ben rüşvetle, irtikapla suçlanmadım" diyerek CHP içindeki bazı isimlere ağır göndermelerde bulunan Göçer’in bu çıkışı, CHP içinde yeni bir krizin fitilini ateşledi.

Görünen o ki; hakikati söyleyenin dokuz köyden kovulduğu CHP’de, Yazıhan’ın hizmetkarı olan Göçer’e karşı başlatılan bu "susturma" operasyonu, partideki çatlağı daha da büyütecek!