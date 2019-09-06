Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi akademik personel alım başvurusu

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan ilanda inşaat mühendisliği, İslami ilimler ve sanatları başta olmak üzere pek çok bölümde görevlendirilecek öğretim üyesi ve araştırma görevlisi alımının yapılacağını açıkladı. Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi doktor öğretim üyesi alım ilanı başvuru şartları neler? Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi doktor öğretim üyesi alım başvuru tarihi ne zaman? İşte detaylar.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan akademik personel alım ilanına ilişkin detaylarda, öğretim üyesi dışındaki öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde; Üniversitemizin aşağıda yer alan birimlerine 2547 sayılı Kanun’un 31. Maddesi uyarınca Öğretim Görevlisi, 2547 sayılı Kanun’un 50/d maddesi uyarınca Araştırma Görevlisi alınacaktır.

Duyuru Başlama Tarihi : 03.09.2019

Duyuru Bitiş Tarihi : 17.09.2019

Ön Değerlendirme Sonuç Açıklama Tarihi : 30.09.2019

Giriş Sınav Tarihi : 11.10.2019

Giriş Sınavı Sonuç Açıklama Tarihi : 16.10.2019

a- Adayların Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı’nın web sitesi formlar modülü “Akademik Personel Formları” linkinde bulunan Akademik Personel Başvuru Formunu doldurarak; aşağıda istenen belgeler ve var ise yayınlanmış veya yayınlanacak olan bilimsel/sanatsal çalışmalarını ekleyerek ilgili birime şahsen veya posta ile başvurmaları gerekmektedir. Başvuru süresi ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün olup, günü mesai bitiminde sona erecektir. (Posta ile yapılan başvurularda 17.09.2019 tarihinden sonra Üniversitemize ulaşacak başvurular dikkate alınmayacaktır. İlan süresi içerisinde ilanda belirtilen başvuru yerine yapılmayan başvurulardan, eksik belgeli başvurulardan ve postada meydana gelen gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.

b- Araştırma Görevlisi Atamaları 2547 sayılı Kanun’un 50/d maddesi uyarınca yapılacağından; Adayların ibraz etmiş olduğu lisansüstü eğitim belgelerinde Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği’nde belirtilen azami öğrenim sürelerini aşmamış olduğunu belgelendirmeleri gerekmektedir.

c- Adayların; E-Devlet üzerinden almış oldukları mezuniyet belgeleri ile Öğrenim Belgeleri karekodlu olması durumunda kabul edilecektir. E-Devlet haricinde alınmış Mezuniyet ve Öğrenim belgelerinin onaylı (ıslak imzalı, mühürlü) olması gerekmektedir. Yurtdışından alınmış diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca denkliğinin onaylandığını gösterir belgenin ibraz edilmesi zorunludur. (Aslı veya onaylı sureti) (Onaysız belge ve fotokopi kabul edilmeyecektir.)

d- İş Tecrübe Belgesi istenen durumlarda iş tecrübesinin Lisans Mezuniyeti sonrasında olmasına bakılır ve belge üzerinde ilgili işyerinin kurumsal logosu, kaşesi, yetkilinin imzası ve belge tarihinin bulunması zorunludur. Ayrıca iş tecrübesinin SGK’dan alınmış onaylı hizmet dökümü ile belgelendirilmesi gerekmektedir.

e- Adaylar, Üniversitemizin aynı tarihte çıkmış olduğu ilanda yalnızca bir kadroya müracaat edebilirler. Birden fazla kadroya müracaat eden adayların başvuruları geçersiz sayılır.

f- Başvuran adayların koşullarının uygun olmadığının sonradan anlaşılması halinde atamaları yapılmayacak, yapıldı ise iptal edilecektir. NOT: Ön Değerlendirme ve Sınav Sonuçları www.ohu.edu.tr adresinden ilan edilecek olup adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

İstenen belgeler

1. Akademik Personel Başvuru Formu (http://www.ohu.edu.tr/personel/sayfa/akademik-personel-formlari)

2. Lisans Mezuniyetine İlişkin Belge ve Transkript (E-Devlet’ten alınmış karekodlu veya onaylı sureti)

3. Lisansüstü Öğrenci Belgesi ve Transkripti veya Mezuniyet Belgesi ve Transkripti (Yüksek Lisans/Doktora) (E-Devlet’ten alınmış karekodlu veya onaylı sureti)

4. ALES Belgesi (Belge üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Kodu ve Karekodu bulunan)

5. Yabancı Dil Belgesi (Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından kabul edilen)

6. Kamu Kurumunda Çalışanlar için Çalıştığı Kurumdan Alınmış Onaylı Hizmet Belgesi

7. İş Tecrübe Belgesi (Belge üzerinde ilgili işyerinin kurumsal logosu, kaşesi, yetkilinin imzası ve belge tarihi bulunan) (Tecrübe şartı istenen kadrolar için)

8. SGK’DAN Alınmış Onaylı Hizmet Dökümü (Tecrübe şartı istenen kadrolar için)

9. Erkek Adaylar için Askerlik Durum Belgesi (Güncel) (E-Devlet’ten alınmış karekodlu veya aslı)

10. Sabıka Kaydı (Güncel) (E-Devlet’ten alınmış karekodlu veya aslı)

11. Özgeçmiş

12. Nüfus Cüzdan Fotokopisi

13. 2 (iki) Adet Fotoğraf

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