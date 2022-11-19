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Ekonomi Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi 59 Öğretim Üyesi alacak
Ekonomi

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi 59 Öğretim Üyesi alacak

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklamaya göre 59 öğretim üyesi alınacak.

Yeniakit Publisher
2022-11-19 15:02:00 -
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi 59 Öğretim Üyesi alacak

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi ilanda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Kanun, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliği ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca onaylanan Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi hükümleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. 

Doçent ve Profesör kadroları daimi statüde olup adayların; 2547 sayılı Kanun’un 24. ve 26. maddesinde belirtilen şartlara, Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların ise 2547 sayılı Kanun’un 23. maddesinde belirtilen şartlara ve Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerine ve 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen genel şartlara haiz olmaları gerekmektedir.

İlanda yer alan unvanlar için Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerinde belirtilen yabancı dil koşuluna ilişkin KPDS, ÜDS, YDS, YÖKDİL veya eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca kabul edilen Yabancı Dil sınavlarının birinden yabancı dil puanı başarı koşulunun sağlanması ve Bakanlar Kurulu Kararları ve mahkeme kararlarınca terör örgütü olarak kabul edilmiş olan FETÖ/PDY, PKK ve DAEŞ başta olmak üzere tüm terör örgütleriyle herhangi bir irtibatı veya iltisakı bulunmaması gerekmektedir. 

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