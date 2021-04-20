  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi 21 Öğretim Üyesi alıyor
Ekonomi

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi 21 Öğretim Üyesi alıyor

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklamaya göre 21 Öğretim Üyesi alınacak.

Yeniakit Publisher
2021-04-20 12:59:00 -
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi 21 Öğretim Üyesi alıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de 2547 sayılı Kanun, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliği ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca onaylanan Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi hükümleri uyarınca öğretim üyesi alınacak.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Yükseltilme ve Atanma Yönergesi’ne Üniversitemiz web sitesi (www.ohu.edu.tr) yönetmelikler ve yönergeler bölümünden ulaşılabilir.

İlanda yer alan unvanlar için Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerinde belirtilen yabancı dil koşuluna ilişkin KPDS, ÜDS, YDS, YÖKDİL veya eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca kabul edilen Yabancı Dil sınavlarının birinden yabancı dil puanı başarı koşulunun sağlanması ve Bakanlar Kurulu Kararları ve mahkeme kararlarınca terör örgütü olarak kabul edilmiş olan FETÖ/PDY, PKK ve DAEŞ başta olmak üzere tüm terör örgütleriyle herhangi bir irtibatı veya iltisakı bulunmaması gerekmekte.

İlan edilen Doçent kadrosuna Profesörler, Doktor Öğretim Üyesi Kadrosuna ise Doçentler başvuramaz.

Ayrıntılı bilgi için TIKLAYINIZ

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
CHP'li Canan Kaftancıoğlu’ndan skandal paylaşım! Yalan siyasetine Aylan bebeği alet etti
Siyaset

CHP'li Canan Kaftancıoğlu’ndan skandal paylaşım! Yalan siyasetine Aylan bebeği alet etti

Partisindeki taciz ve tecavüz rezaletine gıkını bile çıkarmayan CHP'nin İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, sosyal medya hesabından 'Ayl..
Gelecek Partisi'nden öyle bir video sızdı ki...
Siyaset

Gelecek Partisi'nden öyle bir video sızdı ki...

'128 milyar dolar nerede?' provokasyonuna ortak olan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, 2014 yılını eleştirmeye başlayınca, aray..
Faşist Sözcü’den kahpe habercilik!
Gündem

Faşist Sözcü’den kahpe habercilik!

Sadece ülkemizde değil, Dış basında da (organize bir şekilde Suriye’lileri hedef gösterdiği için) “Türk faşist medya organı” olarak bilinen ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay