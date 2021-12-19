Niğde okullar tatil mi? Niğde’de yarın okullar tatil mi? 20 Aralık Niğde okul tatil mi?

Niğde’de yarın okullar tatil mi son dakika? Niğde'de Okullar Tatil Mi sorusu, öğrencilerin, velilerin ve eğitimcilerin sabah saatlerinde araştırdığı konular arasında yer almaya başladı. Kayseri ve Niğde'de okullar tatil mi edildi? Niğde'de gece etkili olan kar yağışıyla kent merkezi beyaza büründü. Sabah sürücüler araçlarının üzerinde, esnaf da iş yerinin önü ve tentelerde biriken karı temizledi. Belediye, İl Özel İdaresi ve Karayolları 64. Şube Şefliği ekipleri yollarda çalışmalarını sürdürüyor. Çamardı, Çiftlik ve Ulukışla ilçelerinin yüksek kesimlerinde de kar yağışı etkili oldu.

Niğde okullar tatil mi?

Niğde'de yarın hava sıcaklığının 4 dereceye kadar düşmesi bekleniyor. Bu durum da zaten kar olan yollarda buzlanma da olabileceğinin sinyallerini veriyor. Niğde Valiliği'nden kar tatiliyle ilgili henüz bir açıklama gelmedi.