Niğde İyi Parti’de dayak rezaleti

DURSUN SUNA NİĞDE

Delege başvurusu yapmak için Niğde İyi Parti İl binasına gelen Mustafa Anıl isimli partilinin, başvuru yaptığı esnada İP Niğde İl Başkanı İbrahim Uzun, Merkez İlçe Başkanı Selçuk Demir ve Genel Meclis Üyesi Fethi Soyak’ın hakaretine maruz kalarak feci şekilde darp edildiği öğrenildi.

Soru sordu dayağı yedi

Delege testlerinin yapıldığı bir esnada parti binasına gelen Anıl sözlü ve fiili saldırıya uğradığı belirtildi. Polise başvuran Anıl, ifadesinde şunları anlattı: “15 Ekim 2022 günü saat 13.00 sıralarında İP Niğde İl binasına delege seçimi için gittim, delege adayı olmak için listelere baktım ve listelerde ismim vardı. Ben de delege formunu doldurdum ve ilçe başkanı Demir’e teslim ettim. Akabinde Uzun’a hitaben ‘Bir önceki seçim gibi benim delege kaydımı silmeyin’ dedim. Bunun üzerine Selçuk Demir, ‘Sen muhalifsin, seni bu partiye sokmayız’ dedi. Ben de ‘Neden sokmuyorsunuz, ben de partinin üyesiyim’ dedim. Demir, ‘Sen bu partiye giremezsin peze…nk, şeref..z, o…. çocuğu’ dedi. Ben de bunu duyunca ayağa kalktım. Uzun boğazımdan tutup duvara dayadı. Ben kendimi korumak istediğimde Soyak elimi tuttu. Bu esnada Demir elindeki telefonla gözümün altına vurdu. Uzun da ayağıma tekme ile vurdu. Bunların sebebi il yönetimine muhalif olduğum için oldu. Şahıslardan davacı ve şikâyetçiyim.”