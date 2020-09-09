Niğde Belediye Başkanı Özdemir, Kovid-19'u yendiğini açıkladı

NİĞDE (AA) - Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) yendiğini duyurdu.

Özdemir, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Hastalığı hafif bir şekilde atlattım. İlk başlarda ateş, öksürük, halsizlik gibi belirtiler vardı. Allah'a çok şükür bir şey kalmadı. Artık gün sayıyorum. Birkaç gün kaldı karantinanın bitmesine." ifadelerini kullandı.

Bu konuda şanslı olduğunu ancak şansın yetmediğini belirten Özdemir, sağlık çalışanlarına teşekkür etti. Özdemir, şunları kaydetti:

"Karantina sürecinde inanılmaz güzel mesajlar ve desteğiniz için sizlere teşekkür ediyorum. Arayanlara, mesaj atanlara, sosyal medyadan yazanlara geri dönüş yapamadım, bu yüzden hakkınızı helal edin. Bu süreçte ve hastalığı hızlı bir şekilde atlatmamda en büyük pay da ettiğiniz dualardı. Hepinizden Allah razı olsun. Ben hastalığı atlattım, sizler de çok dikkat edin çünkü herkes hafif bir şekilde atlatamıyor. Sevdiklerimiz için lütfen maske, mesafe ve hijyen kurallarına dikkat edelim. Ben de artık daha çok dikkat edeceğim çünkü bir kez hastalığı geçiren tekrar geçirmiyor diye bir şey yok. Hatta ikinci ve üçüncüyü çok daha ağır geçiriyorlar."

Kapalı ortamlarda çok fazla vakit geçirilmemesi uyarısında bulunan Özdemir, "İnşallah bundan sonra daha çok dikkat edeceğiz ve sizlerle sağlıklı günlerde buluşacağız. Lütfen maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyalım; kendiniz için olmasa da sevdikleriniz için kurallara riayet edelim." değerlendirmesini yaptı.

Özdemir, 28 Ağustos'ta Kovid-19 testinin pozitif çıktığını açıklamıştı.