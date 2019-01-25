Nicolas Maduro'dan istifa açıklaması Venezuela lideri Nicolas Maduro, istifa etmeyeceğini açıkladı.

Venezuela lideri Nicolas Maduro, istifa etmeyeceğini duyurdu. Maduro yaptığı açıklamada, devlet başkanlığı görevinden istifa etmeyeceğini belirtti.

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