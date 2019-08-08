Nicolas Cage, kendi kobralarının saldırısına uğradı

40'dan fazla filmde rol alan Amerikalı oyuncu Nicolas Cage, sahibi olduğu iki kral kobranın kendini öldürmeye çalıştığını söyledi. Yıldız oyuncu kobralarının kendisini yalnızca öldürmeye çalışmadığını, aynı zamanda oyunculuğunu etkilediğini de söyledi.

"Sırtlarını göstererek beni hipnotize etmeye çalışıyorlardı"

New York Times'a konuşan oyuncu "İki tane kral kobram vardı ve mutlu değillerdi. Sırtlarını göstererek beni hipnotize etmeye ve daha sonra bana saldırmaya çalışıyorlardı" dedi.

Cage, katıldığı Late Show with David Letterman'da "yaşadığı mahalle kobralara sahip olmasından pek hoşlanmadığı için" onları daha sonra bir hayvanat bahçesine verdiğini açıkladığını da röportajdaki sözlerine ekledi.