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Spor Nice ve O.Marsilya puanları paylaştı
Spor

Nice ve O.Marsilya puanları paylaştı

Nice, Fransa Birinci Futbol Ligi'nde (Ligue 1) oynanan 3. hafta erteleme maçında evinde Olimpik Marsilya ile 1-1'lik skorla berabere kaldı.

Yeniakit Publisher
2021-10-28 05:59:00 -
Nice ve O.Marsilya puanları paylaştı

Nice'in Marsilya'yı ağırladığı karşılaşmada ev sahibi takım, 6. dakikada Gouiri'nin golüyle 1-0 öne geçti.

Müsabakanın 42. dakikasında Dimitri Payet'in kaydettiği golle Marsilya beraberliği yakaladı.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve mücadele 1-1 sona erdi.

Marsilya'da forma giyen milli futbolcu Cengiz Ünder, yedek kulübesinde görev bekledi.

Bu skorla, puan tablosunda 3. sırada yer alan Nice puanını 20'ye, 4. sıradaki Marsilya ise 19'a çıkardı.

Ligin üçüncü haftasında 22 Ağustos'ta oynanan Nice-Olimpik Marsilya karşılaşması, Marsilyalı Dimitri Payet'in tribünden kendisine atılan bazı maddeleri taraftarlara geri fırlatmasının ardından Nice taraftarlarının sahaya inmesi nedeniyle ev sahibi takım 1-0 öndeyken 77. dakikada durdurulmuştu. Yaklaşık 1,5 saat sonra maçın kaldığı yerden başlaması kararı alınmış ancak Marsilyalı futbolcular sahaya çıkmayı reddetmişti.

Bunun üzerine Fransa Profesyonel Futbol Ligi (LFP) Disiplin Komisyonu, Nice'in biri askıya alınmak üzere iki puanın silinmesine, Fransa temsilcisinin evindeki 3 maçı ise tarafsız sahada oynamasına karar vermişti. Olaylı karşılaşma ise tarafsız sahada seyircisiz olarak yeniden oynanması kararlaştırılmıştı.

Maç sırasında rakip tribünlere şişe fırlatan Olimpik Marsilyalı Dimitri Payet 1, olaylara karıştığı tespit edilen takım arkadaşı Alvaro Gonzalez ise 2 maç men cezası aldı. Rakip takım taraftarına fiziksel saldırıda bulunan Marsilya'nın fizyoterapisti Pablo Fernandez ise sezon sonuna kadar hiçbir Ligue 1 organizasyonuna katılamayacak.

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