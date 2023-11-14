Nezle olanlar dikkat! İşte çözümü! Meğer bu kadar basitmiş

Nezlenin kuluçka süresi 24 ila 72 saat olarak biliniyor. Ayrıca sonbahar ve kış aylarında daha fazla kişinin nezle olduğu görülüyor. Bu nedenle özellikle sonbahar ve kış aylarında nezleden kurtulmanın yöntemleri de pek çok insan tarafından araştırılabiliyor.

Öte yandan nezleden kurtulmaya yardımcı olabilen bazı doğal yöntemler bulunuyor. Nitekim söz konusu yöntemler sayesinde, 'meğer çözümü bu kadar basitmiş' bile denilebiliyor.

NEZLEDEN KURTULMANIN YÖNTEMLERİ

Nezlenin tedavi sürecinde bol taze sebze ve meyve tüketilmesi, bitki çaylarının tüketilmesi ve çevreye bulaştırılmaması için el temizliğine ve maske kullanılmasına dikkat edilmesi öneriliyor. Ayrıca nezle rahatsızlığına yakalanan insanların bazı yiyecek ve içeceklere dikkat etmeleri tavsiye ediliyor. Nitekim nezleden kurtulmanın yöntemleri arasında gösterilen bazı yiyecek ve içecekler şu şekilde;

· Nane-limon.

· Zencefilli bal.

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· C vitamini.

· Limonlu ıhlamur.

· Tavuk ve paça çorbası.

· Tarçınlı ballı süt.

Not: Yukarıda önerilen besinler, nezleden kurtulmak için 'meğer bu kadar basitmiş' bile dedirtebilir. Ancak söz konusu besinleri alerji etkisi oluşabilecek kişilerin ve farklı bir sağlık problemi oluşma ihtimali olan kişilerin tüketmemeleri gerekir. Öte yandan nezlenin şiddetine göre farklı yöntemler de denenebilir. Bu nedenle uzman bir doktora da danışılması tavsiye edilir.