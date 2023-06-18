Neyse ki Türkiye’de değil! Mansur Yavaş'ın ikizi bulundu
Fransa'nın Bordeaux Belediye Başkanı Pierre Hurmic'in CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a olan benzerliği sosyal medyanın gündemine oturdu.
Avrupa Ekolojisi - Yeşiller üyesi Bordeaux Belediye Başkanı Pierre Hurmic'in Mansur Yavaş'a olan benzerliği görenleri şaşırttı.
Her iki belediye başkanının 1955 doğumlu olması da ayrıca dikkat çekti.
Sosyal medya kullanıcıları, Pierre Hurmic için "Neyse ki Türkiye’de değil" yorumunu yaptı.
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