Newcastle United'ı satın alan Prens Selman’ın ilk hedefi belli oldu
352 milyon Euro'ya Newcastle United'ı satın alan Prens Selman, Premier Lig'de şampiyonluk hedefliyor. Selman, ilk hedefini belirledi.
Avrupa futbolunda Newcastle United rüzgarı esecek gibi görünüyor. 352 milyon Euro bedel ödeyerek İngilizlerden kulübü satın alan Suudi Arabistanlı Prens Selman, ilk hedefini belirledi. Newcastle United, Barcelona'da forma şansı bulmakta zorlanan Philippe Coutinho'yu transfer etmek istiyor.
Newcastle United'ta ilk hedef Coutinho!
Brezilyalı 10 numara Coutinho, yeniden Premier Lig'e dönebilir. Inter'den Liverpool'a gittikten sonra sergilediği performansla dünyanın en iyilerinden biri olan Coutinho, Barcelona'da bir türlü tutunamadı.
Barcelona'dan Bayern Münih'e kiralanan Coutinho, Alman temsilcisinde kariyerini devam ettiremedi.
Yeniden Barcelona'ya dönen Brezilyalı orta saha oyuncusu devre arasında Newcastle United'a transfer olabilir.
Newcastle United'ın transfer bütçesinin 2022-2023 sezonu için 1.5 milyar € olması bekleniyor.