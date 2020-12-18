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Spor Newcastle United'da iki oyuncu koronavirüsü atlatamadı
Spor

Newcastle United'da iki oyuncu koronavirüsü atlatamadı

Yeniakit Publisher
2020-12-18 19:28:44 -
Newcastle United'da iki oyuncu koronavirüsü atlatamadı

ANKARA (AA) - İngiltere Premier Lig ekiplerinden Newcastle United'ın teknik direktörü Steve Bruce, takımda iki oyuncunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) belirtilerinin sürdüğünü söyledi.

Kadroda birçok Kovid-19 vakası yaşanmasının ardından ay başında antrenman tesislerini kapatan ve bu süreçte Aston Villa ile oynayacakları lig maçı ertelenen Newcastle United'da, salgının etkileri devam ediyor.

Yarın Fulham ile karşılaşacakları lig maçı öncesi basın toplantısı düzenleyen İngiliz teknik direktör Bruce, takımda iki oyuncunun Kovid-19 belirtilerinin devam ettiğini belirtti.

Adlarını vermediği oyuncuların sağlık durumuna ilişkin bilgi veren 59 yaşındaki teknik adam, "Bu oyuncularda virüsün zarar verici etkileri devam ediyor ve onları bir-iki haftadan çok daha uzun bir süre dinlendirmeyi düşünüyorum. Umarım tam anlamıyla iyileşirler. Onlara bu hastalıktan kurtulmaları için gereken zamanı vereceğim çünkü bu her şeyin ötesinde." ifadelerini kullandı.

Yaşananlar nedeniyle kadro kurmakta zorlandığından bahseden Steve Bruce, "Uzun süreli Kovid-19 belirtileri yaşayan bir-iki oyuncum daha olursa, takımı yönetmem gerçekten çok zor olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Newcastle United, 12 maç sonunda topladığı 17 puanla ligde 14. sırada yer alıyor.

Bundesliga temsilcisi RB Leipzig'in teknik direktörü Julian Nagelsmann da geçen hafta yaptığı açıklamada, Kovid-19 belirtilerinin geçmemesi nedeniyle Güney Koreli oyuncusu Hee-chan Hwang'ın bu sene hiçbir maçta görev alamayacağını duyurmuştu.







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