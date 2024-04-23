New York'ta İsrail protestosuna polis müdahalesi!

ABD'nin New York kentindeki Columbia Üniversitesi yönetimi ile öğrenciler arasında geçen hafta başlayan İsrail protestosu gerginliği devam ederken, İsrail’in saldırılarına karşı öğrenci protestoları, diğer üniversitelerde de tekrar alevlendi.

New York Üniversitesi (NYU) öğrencilerinin de İsrail'in Gazze'deki saldırılarına karşı çıkmak ve Columbia'daki öğrencilere destek olmak amacıyla kampüste başlattıkları eylem devam ediyor.

New York Üniversitesi'ndeki eylem sırasında ABD polisi katil İsrail'i protesto eden 100'den fazla Filistin yanlısı öğrenciye müdahale ederek, onları gözaltına aldı.