  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel New York'ta Daniel Prude protestoları sonucu Rochester Polis Şefi istifasını açıkladı
Aktüel

New York'ta Daniel Prude protestoları sonucu Rochester Polis Şefi istifasını açıkladı

Yeniakit Publisher
2020-09-09 01:01:05 -
New York'ta Daniel Prude protestoları sonucu Rochester Polis Şefi istifasını açıkladı

NEW YORK (AA) - New York'ta, siyahi Amerikalı Daniel Prude'un, gözaltı esnasında kafasına poşet geçirilmesi sonucu hayatını kaybettiği olayın görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından Rochester Polis Şefinin istifa ettiği açıklandı.

Rochester Belediye Başkanı Lovely Warren, bugünkü meclis toplantısında, 20 yıllık kıdemli Polis Şefi La'ron Singletary ve yardımcısının, geçtiğimiz hafta ortaya çıkan görüntülerin ardından Rochester'da çıkan olaylar üzerine, istifa ederek emekliye ayrılmak istediğini duyurdu.

Henüz bir yıl önce Belediye Başkanı Warren tarafından göreve atanan Singletary, yayımladığı bildiride, "Dışarıdaki varlıklar karakterimi yok etmeye çalışırken oturup bekleyemeyeceğim için emekliye ayrıldım. Geçen hafta yaşanan olaylar karakterimi ve güvenilirliğimi yok etme girişimidir." ifadesini kullandı.

Polis Şefi, Prude'un ölümü ile sonuçlanan gözaltına alma görüntülerini ağustos başına kadar görmediğini iddia ederken, tutuklama esnasında yaşananlar için, ''Benim savunacağım bir şey değil.'' ifadesini kullandı.

- Medyaya yansıyan görüntüler büyük tepki toplamıştı

Ailesi tarafından geçen hafta paylaşılan görüntülerde, sokakta çıplak şekilde teslim olan Daniel Prude'un, polisin uyarısının ardından kendisine verilen talimatlar doğrultusunda yere yattığı, ellerinin arkadan kelepçelendiği, polisin, kelepçeli halde yatan zanlının kafasına poşet geçirerek yere doğru bastırdığı yer almıştı.

ABD medyasında yer alan haberlerde, Prude'un bilinci kapalı halde hastaneye kaldırıldıktan sonra solunum cihazına bağlandığı ve otopsi raporuna göre ise 7 gün sonra hayatını kaybettiği ifade edilmişti.

Otopsi raporunda siyahi Prude'un ölümü, ''fiziksel baskı sonucu boğulma komplikasyonları'' ve "cinayet" olarak kayda geçmişti.
Prude’un kafasına tükürük poşeti geçirerek ölmesine neden olan 7 polis memuru görevden el çektirilmişti.

Medyaya yansıyan görüntüler büyük yankı uyandırırken, 6 ay sonra tekrar gündeme taşınan ölüm hadisesi ile ilgili video kaydı sosyal medyadaki paylaşımlarda geniş yer tutmuş, hadiseye karışan 7 polis memuru görevden uzaklaştırılmıştı.

ABD, bir süredir mayıs ayında Minnesota eyaletinin Minneapolis kentinde siyahi Amerikalı George Floyd'un polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesi ve son olarak Wisconsin'in Kenosha kentinde siyahi Jacob Blake'in polis tarafından çocuklarının gözü önünde 7 kez ateş açılarak vurulması sonucu ülke genelinde protestolara ve yeniden alevlenen siyahilere yönelik polis şiddeti tartışmalarına sahne oluyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
530 milyon lira kaynak aktarılmıştı! CHP'li başkan Erdoğan'a teşekkür etti
Gündem

530 milyon lira kaynak aktarılmıştı! CHP'li başkan Erdoğan'a teşekkür etti

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı CHPli Zeydan Karalar eski adı Devlet Bahçeli olan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne 530 milyon lira kaynak akt..
Sözleri ülkeyi ayağa kaldırdı! Erol Mütercimler'den İmam Hatiplilere ağır hakaret
Gündem

Sözleri ülkeyi ayağa kaldırdı! Erol Mütercimler'den İmam Hatiplilere ağır hakaret

Erol Mütercimler hakkında katıldığı bir televizyon programında İmam Hatiplilere yönelik ağır hakaretlerinden dolayı suç duyurusunda bulunuld..
Rusya’dan Türkiye’ye karşı hamle! Asker toplamaya devam ediyor
Dünya

Rusya’dan Türkiye’ye karşı hamle! Asker toplamaya devam ediyor

Ulusal Mutabakat hükümetini destekleyen Türkiye’ye karşı Rusya’dan bir hamle geldi. Rusya, Hafter saflarında savaşacak askerler için aylık 2..
Satılık 2015 model Audi A4
Satılık 2015 model Audi A4

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı