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Dünya New York'ta çok sayıda patlama!
Dünya

New York'ta çok sayıda patlama!

Yeniakit Publisher
2024-01-03 11:07:00 -
New York'ta çok sayıda patlama!

New York'un Manhattan bölgesi Roosevelt Adası yakınında çok sayıda patlama olduğu ve binaların sallandığı açıklandı.

New York'un Manhattan bölgesi Roosevelt Adası yakınında çok sayıda patlama olduğu ve binaların sallandığı açıklandı.

Daily Mail'in haberine göre, eyalet itfaiye yetkilileri, sabah erken saatlerde New York City'nin Roosevelt Adası'nda üç patlama ve sarsıntının hissedilmesinin ardından acil müdahale için harekete geçildiğini duyurdu.

Emniyet güçleri, MailOnline'a verdiği demeçte, mürettebatın, patlama ve bina sallanma raporları aldıktan sonra sabah 6'dan hemen önce, Roosevelt Adası Köprüsü ve Tramvayı'nın güneyindeki Ana Caddenin 580. bloğuna çağrıldığını söyledi.

Roosevelt Adası sakinleri bu sabah en az üç kez patlama ve sarsıntıyla uyandıklarını, üçüncü titreşimin ise 'daha uzakta hissedildiğini' bildirdi.

Öte yandan New York Post'un haberinde patlayıcı madde yüklü, psikolojisi bozuk bir sürücünün kullandığı aracın 2 kişinin ölümüne sebep olduğu bilgisine yer verildi.
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Polis, yeni yıla saatler kala patlayıcılarla dolu bir aracı kullanan adamın New York'un kuzey kesiminde bir rock konserinden çıkan kalabalığa çarpması sonucu bir çiftin öldüğünü ve çok sayıda kişinin de yaralandığını söyledi.

Emniyet kaynakları başlangıçta kazanın olası iç terörizm olarak araştırıldığını bildirdi ancak Salı günü herhangi bir terör bağlantısının bulunmadığını söyledi.

Patlama, saat 12:50'de Rochester'daki Kodak Center'ın önünde meydana geldi; burada yaklaşık 1000 kişi, rock grubu Moe'nun yılbaşı gecesi gösterisinin ardından salona akın ediyordu.

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