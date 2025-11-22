New York’ta beklenti rüzgârı esti! Borsa kapanışında tablo değişti!

Kapanışta Dow Jones endeksi, 500 puana yakın değer kazandı ve yüzde 1,08 artarak 46.245,56 puana ulaştı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,98 artışla 6.602,96 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,88 kazançla 22.273,08 puana çıktı.

​​​​​​​Fed'in faiz indirimlerine dair belirsizliğin ve varlık fiyatlamalarındaki yüksek değerleme endişelerinin etkisiyle hafta genelinde düşüş kaydeden endeksler, haftanın son işlem gününde pozitif seyir izledi.

New York Fed Başkanı John Williams'ın iş gücü piyasasının zayıflamasıyla kısa vadede faiz oranlarının yeniden düşürülmesi için alan gördüğünü söylemesi, piyasalardaki yukarı yönlü hareketi destekledi.

İstihdama yönelik aşağı yönlü risklerin arttığını, enflasyona yönelik yukarı yönlü risklerin ise azaldığını belirten Williams, para politikasının ılımlı şekilde kısıtlayıcı olduğunu düşündüğünü aktardı.

Williams, "Dolayısıyla, politika duruşunu nötr aralığa daha da yaklaştırmak için federal fon oranı hedef aralığında yakın vadede ek bir ayarlama için hala alan görüyorum. Böylece iki hedefimizin gerçekleştirilmesi arasındaki denge korunabilir." ifadelerini kullandı.

New York Fed Başkanı Williams'ın açıklamaları sonrası para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in aralık toplantısında faiz indirimine gitme ihtimali yüzde 70'in üzerine çıktı.

Makroekonomik veri tarafında ise ABD'de imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), imalat sektöründeki genişlemenin yavaşladığına işaret etti.

İmalat sanayi PMI kasımda 51,9 ile 4 ayın en düşük seviyesine inerken, hizmet sektörü PMI aynı dönemde 55'e, bileşik PMI da 54,8 değerine çıktı.

Michigan Üniversitesince ölçülen tüketici güven endeksi ise kasımda yukarı yönlü revize edilse de tarihsel olarak düşük seviyelere yakın bir düzeyde kalmaya devam etti. Buna göre tüketici güven endeksi kasımda geçen aya kıyasla 2,6 puan azalışla 51'e indi.

Tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisi, kasımda yüzde 4,6'dan yüzde 4,5'e, uzun vadeli enflasyon beklentisi de yüzde 3,9'dan yüzde 3,4'e geriledi.

Öte yandan, ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu (BLS), federal hükümetin kapalı olduğu süreçte verilerin toplanamaması nedeniyle ekim ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verisinin yayımlanmayacağını duyurdu.

Daha önce 10 Aralık'ta yayımlanması planlanan kasım ayı TÜFE verisinin ise 18 Aralık'ta açıklanacağı bildirildi.