New York Times yazdı! 'ABD, Suriye'den çekilme sürecini erteledi'

Amerikan New York Times gazetesi, Başkan Donald Trump’ın, Suriye’den ABD askerlerinin çekilmesi sürecini ertelediğini yazdı. Haberde çekilmeyi erteleme kararının Trump’ın sürpriz Irak ziyaretinde ABD’li güçlerin DAEŞ’e karşı Operasyonlar Komutanı Paul LaCamera’yla görüşmesinde alındığı belirtildi.

Trump’ın komutanlara çekilme planınını uygulayabilmeleri için birkaç aylık imkan vereceği kaydedildi.

‘Başkan talimat verdi’

Trump’a yakınlığıyla bilinen Cumhuriyetçi Parti’nin Güney Carolina Senatörü Lindsey Graham, ülkesinin Suriye’den çekilmesi konusunda önemli açıklamalar yapmıştı.

Daha önce Suriye’den şu anda çekilmenin, 2011’de Irak’tan çekilmeye atfen “Obama benzeri bir hata” olacağı eleştirisini getiren Graham, Trump’la geçen pazar günü yaptığı görüşmenin ardından Suriye’den ABD askerlerinin çekilmesi sürecinin yavaşlatıldığı iddiasında bulunmuştu.

Graham, “DAEŞ’i bitirmeye söz verdi ve bu sözünü tutacak. İşleri akıllı bir biçimde yavaşlatıyor olduğumuzu düşünüyorum. Başkan işin bittiğinden emin olacağı konusunda teminat verdi” ifadelerini kullanmıştı.

Trump’ın çekilmenin hangi koşullarda olması gerektiğini düşündüğü konusunda Lindsey Graham, “Birincisi, DAEŞ tamamen imha edilmiş olacak. İkincisi, İran boşalan yerlere yerleşmeyecek. Üçüncüsü, Kürt müttefiklerimiz korunmuş olacak” değerlendirmesinde bulunmuştu.

Bolton 7 Ocak’ta Türkiye’de

ABD Başkanı Donald Trump’ın, 19 Aralık’ta Amerikan kuvvetlerinin Suriye’den çekileceğini açıklamasının ardından, Türkiye ve ABD arasında bölgedeki güvenliğin koordinasyonuna ilişkin yoğun diplomasi trafiği başladı.

Bu kapsamda ABD Başkanı Trump’ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton’un, İsrail ziyaretinin ardından 7 Ocak’ta Ankara’da olması bekleniyor. 8 Ocak'ta Ankara’da görüşmeler yapacak Bolton’ın aynı gün Türkiye’den ayrılması öngörülüyor.

Çelişkili Açıklama

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından Suriye ile ilgili bir mesaj paylaştı. Trump, “DAEŞ neredeyse bitti, birliklerimizi yavaş yavaş eve gönderiyoruz” ifadelerini kullandı.

Trump’un 31 aralıktaki sosyal medya paylaşımında şu ifadelere yer verildi: “Suriye’de yaptığımı bir başkası yapsaydı ulusal kahraman ilan edilirdi. IŞİD neredeyse bitti. Birliklerimizi yavaş yavaş eve ailelerinin yanına gönderiyoruz aynı zamanda DAEŞ kalıntıları ile savaşmayı sürdürüyoruz.”

Trump bir diğer mesajında ise, “Ben, Suriye ve diğer yerlerden çıkmak için çalışıyorum. Şimdi yalan haber yapan medya ve bazı başarısız generaller ben ve işe yarayan taktiklerim hakkında şikayet ediyorlar” şeklinde açıklamada bulundu.

Trump eleştirilerine devam ederek, “Kabul edelim ki sonuç benim söylediğimden bile kat be kat daha iyi oldu. Ben hiç bitmeyen savaşa karşı mücadele ettim, hatırlatırım!” dedi.