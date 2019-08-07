New York Times manşet değiştirdi, Trump küplere bindi
Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, New York Times'ın meydana gelen silahlı saldırıların ardından manşet değiştirmesine tepki gösterdi.07 Ağustos 2019 Çarşamba 16:16
New York Times'ın ABD'deki El Paso ve Dayton kentlerinde meydana gelen silahlı saldırılar sonrasında iki ayrı manşetle basılmasına ABD Başkanı Donald Trump'tan tepki geldi.
Tepkiler sonrası manşet değişti
New York Times'ın, 6 Ağustos 2019 tarihli nüshasının "Trump ırkçılığa karşı birlik çağrısında bulundu" manşetiyle çıkması planlanırken sosyal medyadan gelen tepkiler üzerine manşet, ikinci edisyonda "Trump nefreti kınadı, silahları değil" şeklinde değiştirildi.
Trump: İşte bunlarla karşı karşıyayız
Trump bugün Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, "Batmakta olan New York Times'ın ilk manşeti 'Trump ırkçılığa karşı birlik çağrısında bulundu' olanları doğru tarif ediyordu, ancak radikal solcu Demokratlar çıldırdıktan sonra hızlıca 'Trump nefreti kınadı, silahları değil'e değiştirildi. Yalan haberler - İşte bunlarla karşı karşıyayız" ifadeleriyle gazeteye tepki gösterdi.
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