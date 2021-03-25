New York borsasında düşüş!

Açılışta Dow Jones endeksi, 150 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 0,47 azalışla 32.266,84 puandan işlem gördü.

S&P 500 endeksi yüzde 0,36 düşüşle 3.875,10 puandan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,77 azalarak 12.861,48 puandan işlem görmeye başladı.

Endeksler, beklenenden iyi gelen ekonomik verilere rağmen ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarının ardından negatif bir seyir izledi.

Powell, Amerikan Ulusal Halk Radyosu'na (NPR) verdiği röportajda, ortalama yüzde 2 enflasyon hedefine güçlü bir şekilde bağlı olduklarını yineledi.

Ekonomi toparlandıkça ve Banka'nın hedeflerine doğru önemli ölçüde ilerleme kaydedildikçe tahvil alımlarını azaltacaklarını belirten Powell, bunun uzun vadede faiz oranlarını yükseltmelerini sağlayacağını ve sürecin mümkün olduğunca "kademeli" ve "şeffaflıkla" gerçekleşeceğini kaydetti.

Makroekonomik tarafta ise ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 20 Mart ile biten haftada piyasa beklentilerinin üzerinde düşüş göstererek 684 bine indi ve Mart 2020'den bu yana kaydedilen en düşük seviyeye geriledi.

Analistler, işsizlik maaşı başvurularında geçen hafta yaşanan düşüşün iş gücü piyasasındaki toparlanmanın işaretçisi olduğunu, 1,9 trilyon dolarlık ekonomik destek paketinin geçmesi ve aşılama çalışmalarının etkisiyle başvuruların gelecek haftalarda azalmasının beklendiğini bildirdi.

Ayrıca, ABD ekonomisinin 2020'nin dördüncü çeyreğine kaydettiği büyüme performansı yüzde 4,1'den yüzde 4,3'e revize edildi.