  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi New York Borsası yükselişle kapandı
Ekonomi

New York Borsası yükselişle kapandı

Yeniakit Publisher
2020-12-05 00:15:36 -
New York Borsası yükselişle kapandı

WASHINGTON (AA) - New York Borsası, haftanın son işlem gününü yükselişle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi, 200 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,83 artışla 30.217,77 puana yükseldi.

S&P 500 endeksi de yüzde 0,90 artarak 3.699,58 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,70 yükselişle 12.464,23 puana çıktı. Böylece üç endeks de kapanışta rekor seviyeye yükseldi.

New York borsasında endeksler, beklenenden kötü gelen tarım dışı istihdam verisine rağmen pozitif seyir izledi.

Endekslerdeki yukarı yönlü harekette yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik etkilerine yönelik hayata geçirilmesi planlanan teşvik paketine ilişkin beklentiler etkili oldu.

ABD'de bugün açıklanan verilere göre, tarım harici sektörlerde istihdam, kasımda 245 bin kişi arttı. Piyasa beklentilerini karşılayamayan tarım dışı istihdam verisinin, kasımda 469 bin kişi artacağı tahmin ediliyordu. İşsizlik oranı ise aynı dönemde yüzde 6,9'dan yüzde 6,7'ye düştü.

Söz konusu istihdam verisinin ardından Senato Azınlık Lideri Chuck Schumer, istihdam raporunun "güçlü ve acil yardım" ihtiyacının her zamankinden daha önemli olduğunu gösterdiğini ifade etti.

ABD başkanlığına seçilen Joe Biden da istihdam raporunun "karanlık bir kışın habercisi" olduğunu belirterek, daha fazla teşvik çağrısında bulundu.

Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi ise bugün yaptığı açıklamada, teşvik paketine ilişkin ABD Kongresi'nde görüşmelerin ivme kazandığını belirtti.

Pelosi ile Schumer, hafta ortasında Senato Çoğunluk Lideri Cumhuriyetçi Mitch McConnell'a teşvik paketine ilişkin görüşme çağrısında bulunarak, hafta başında önerilen 908 milyar dolarlık paketin görüşmelerin temelini oluşturabileceğine işaret etmişti.

McConnell ise dün yaptığı açıklamada, yıl sonundan önce teşvik paketinde anlaşma sağlanması için "umut verici işaretler" olduğunu söylemişti. Uzlaşmaya varılabileceğini belirten McConnell, teşvik paketine ilişkin Pelosi ile telefon görüşmesi gerçekleştirmişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türkiye, S. Arabistan'ın hamlesine izin verdi
Ekonomi

Türkiye, S. Arabistan'ın hamlesine izin verdi

Türkiye ile yakın ve sıcak temas kurmaya başlayan Suudi Arabistan’ın ulusal petrol ve doğalgaz şirketine Rekabet Kurumu tarafından yatırım o..
Çin bu yıl üretilecek aşı miktarını açıkladı
Sağlık

Çin bu yıl üretilecek aşı miktarını açıkladı

Çin'de 600 milyon doz aşının bu yıl içinde piyasaya sunulmaya hazır hale getirileceği bildirildi.
'Pandemi ile birlikte solunum fizyoterapisi alanında ihtiyaç arttı'
Sağlık

'Pandemi ile birlikte solunum fizyoterapisi alanında ihtiyaç arttı'

Fizyoterapist Öğr. Gör. Tuğçe Bilgiç, "Koronavirüs salgını ile birlikte solunum fizyoterapisi alanında ihtiyaç arttı." dedi.
Satılık 2016 model Peugeot 3008
Satılık 2016 model Peugeot 3008

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay