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Ekonomi New York borsası yükselişle kapandı
Ekonomi

New York borsası yükselişle kapandı

Yeniakit Publisher
2020-10-08 23:27:36 -
New York borsası yükselişle kapandı

WASHINGTON (AA) - New York borsası günü yükselişle tamamladı.

Kapanışta, Dow Jones endeksi 100 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,43 artışla 28.425,57 puana yükseldi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,81 artarak 3.447,06 puana ve Nasdaq endeksi ise yüzde 0,50 kazançla 11.420,98 puana çıktı.

Endekslerdeki pozitif seyirde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkilerine karşı hayata geçirilmesi planlanan ekonomik destek paketine ilişkin beklentiler etkili oldu.

Söz konusu destek paketine yönelik müzakereleri 3 Kasım'da gerçekleştirilecek ABD Başkanlık seçimine kadar durduran Donald Trump, bugün katıldığı bir televizyon programında görüşmeleri durdurduğunu, çünkü "oyun oynamak istemediğini" söyledi.

Destek paketi için masaya tekrar dönülebileceğinin sinyalini veren Trump, Demokratlar ile destek paketine ilişkin "çok verimli görüşmeler" yapmaya başladıklarını aktardı.

Öte yandan, ABD'de bugün açıklanan verilere göre, ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 3 Ekim ile biten haftada 840 bin seviyesinde gerçekleşerek beklentilerin üzerinde seyretti.

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