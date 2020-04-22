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Ekonomi

New York borsası yükselişle kapandı

2020-04-22 23:23:14 -
New York borsası yükselişle kapandı

WASHINGTON (AA) - New York borsası, petrol fiyatlarındaki toparlanmanın etkisiyle günü yükselişle tamamladı.

Kapanışta, Dow Jones endeksi 450 puanlık değer kazandı ve yüzde 1,9 artışla 23.469,58 puana yükseldi.

S&P 500 endeksi yüzde 2,3 artarak 2.798,40 ve Nasdaq endeksi yüzde 2,8 yükselişle 8.495,38 puana çıktı.

Hafta başından bu yana düşüşle kapanan borsadaki yükselişte, petrol fiyatlarındaki toparlanma belirleyici oldu.

ABD'de petrol fiyatlarının, hafta başında tarihte ilk kez sıfırın altında işlem görmesinin ardından Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı, bugün TSİ 23.15 itibarıyla yüzde 20,5 artışla 13,92 dolardan alıcı buldu.

Dünya genelinde en yaygın kullanılan Brent petrolün varil fiyatı ise aynı saatlerde yüzde 7,5 yükselişle 20,76 dolardan işlem gördü.

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