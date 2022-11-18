  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi New York borsası yükselişle açıldı
Ekonomi

New York borsası yükselişle açıldı

New York borsası haftanın son işlem gününe yükselişle başladı.

Yeniakit Publisher
2022-11-18 18:41:00 -
New York borsası yükselişle açıldı

New York borsası haftanın son işlem gününe yükselişle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, 115 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,34 artarak 33.661,77 puana yükseldi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,24 artışla 3.956,1 puana, Nasdaq endeksi de yüzde 0,06 artışla 11.149,52 puana yükseldi.

Analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin yüksek faiz oranlarına yönelik endişelerini dile getirmelerinin hisselerdeki yükselişe destek olduğunu kaydetti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23