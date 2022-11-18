New York borsası yükselişle açıldı
New York borsası haftanın son işlem gününe yükselişle başladı.
New York borsası haftanın son işlem gününe yükselişle başladı.
Açılışta Dow Jones endeksi, 115 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,34 artarak 33.661,77 puana yükseldi.
S&P 500 endeksi yüzde 0,24 artışla 3.956,1 puana, Nasdaq endeksi de yüzde 0,06 artışla 11.149,52 puana yükseldi.
Analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin yüksek faiz oranlarına yönelik endişelerini dile getirmelerinin hisselerdeki yükselişe destek olduğunu kaydetti.