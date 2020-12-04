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Ekonomi New York borsası yükselişle açıldı
Ekonomi

New York borsası yükselişle açıldı

Yeniakit Publisher
2020-12-04 18:06:43 -
New York borsası yükselişle açıldı

WASHINGTON (AA) - New York borsası, haftanın son işlem gününe yükselişle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,21 artışla 30.032,23 puandan işlem gördü.

S&P 500 endeksi yüzde 0,22 yükselişle 3.674,72 puandan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,11 artarak 12.390,97 puandan işlem görmeye başladı.

Endeksler, beklenenden kötü gelen tarım dışı istihdam verisine rağmen yukarı yönlü bir seyir izledi.

ABD'de bugün açıklanan verilere göre, tarım harici sektörlerde istihdam, kasımda 245 bin kişi arttı. Piyasa beklentilerini karşılayamayan tarım dışı istihdam verisinin, kasımda 469 bin kişi artması tahmin ediliyordu. İşsizlik oranı ise aynı dönemde yüzde 6,9'dan yüzde 6,7'ye düştü.

Yeni tip koronavirüs salgının ekonomik etkilerini hafifletmek için hayata geçirilmesi planlanan teşvik paketine ilişkin haber akışı da piyasaların odağındaki yerini koruyor.

ABD'de Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi ile Senato Çoğunluk Lideri Cumhuriyetçi Mitch McConnell dün konuya ilişkin bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Ayrıca McConnell, dün yaptığı bir açıklamada, yıl sonundan önce teşvik paketinde anlaşma sağlanması için "umut verici işaretler" olduğunu belirterek, ilk etapta daha dar kapsamlı bir pakete odaklanılabileceğini ifade etti.

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