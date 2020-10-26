  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi New York borsası sert düşüşle kapandı
Ekonomi

New York borsası sert düşüşle kapandı

Yeniakit Publisher
2020-10-26 23:50:14 -
New York borsası sert düşüşle kapandı

WASHINGTON (AA) - New York borsası, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artış ve ekonomik destek paketine ilişkin belirsizliğin etkisiyle haftanın ilk işlem gününü düşüşle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi, 650 puanlık düşüş gösterdi ve yüzde 2,29 azalışla 27.685,38 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 1,82 kayıpla 3.402,41 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,64 azalışla 11.358,94 puana düştü.

Endeksler, Kovid-19 vaka sayılarındaki artış ve salgın ile mücadeleye yönelik ekonomik destek paketine ilişkin belirsizliğin etkisiyle yeni haftanın ilk gününde sert kayıplar yaşadı.

Kovid-19 vaka sayılarındaki artış başta Avrupa olmak üzere sıkı tedbirlerin yeniden uygulanmasını gündeme getirirken, ABD'de cuma ve cumartesi günlük yeni vaka sayısı 80 bini geçti. Kovid-19 vakalarındaki artış, aynı zamanda ekonomik toparlanmaya yönelik bir tehdit olarak algılandı.

Ekonomik destek paketine ilişkin gelişmelerde ise Beyaz Saray yönetimi ile Demokratlar arasında henüz bir anlaşmaya varılamaması piyasaları endişelendirmeye devam etti.

Beyaz Saray Ekonomi Danışmanı Larry Kudlow, katıldığı bir televizyon programında, ekonomik destek paketine ilişkin görüşmelerin yavaşladığını ancak hala devam ettiğini söyledi.

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi de bugün yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgınından etkilenen Amerikan halkına daha fazla yardım sağlayamadığı için Trump yönetimini eleştirdi. Pelosi, ekonomik destek paketi üzerinde bir an önce anlaşmaya varılması gerektiğini vurguladı.

Öte yandan ABD'de bugün açıklanan verilere göre, yeni konut satışları eylülde beklentilerin aksine düşüş göstererek aylık yüzde 3,5 azalışla 959 bine geriledi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Erdoğan'ın boykot çağrısına iş dünyasından ilk tepki
Ekonomi

Erdoğan'ın boykot çağrısına iş dünyasından ilk tepki

Fransa'da Peygamberimize yönelik çirkin saldırı sonrası Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Fransız mallarına boykot çağrısına TESK'ten destek ge..
Rusya, savaş uçaklarıyla saldırdı! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Dünya

Rusya, savaş uçaklarıyla saldırdı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Rusya ait savaş uçakları, Suriye'nin İdlib kentindeki ılımlı muhaliflerin eğitim kampını vurdu. Saldırıda çok sayıda asker hayatını kaybetti..
Hatay'daki terör saldırısından önce ABD'de şüphe çeken hareketlilik!
Gündem

Hatay'daki terör saldırısından önce ABD'de şüphe çeken hareketlilik!

Hatay'ın İskenderun ilçesinde gerçekleştirilen terör saldırısından önce ABD'den şüphe uyandıran açıklamalar gelmişti.
Satılık 2011 Ford Fiesta
Satılık 2011 Ford Fiesta

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay