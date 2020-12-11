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Ekonomi New York borsası karışık seyirle kapandı
Ekonomi

New York borsası karışık seyirle kapandı

Yeniakit Publisher
2020-12-11 00:40:30 -
New York borsası karışık seyirle kapandı

WASHINGTON (AA) - New York Borsası, günü karışık seyirle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,23 düşüşle 29.999,26 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,11 kayıpla 3.668,73 puana düşerken, Nasdaq endeksi yüzde 0,54 artışla 12.405,81 puana çıktı.

Endekslerdeki karışık seyirde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artış, salgının ekonomik etkilerine yönelik destek paketi belirsizliği ve beklenenden kötü gelen makroekonomik veriler etkili oldu.

ABD'de Kovid-19 bulaşan kişi sayısı 16 milyona yaklaşırken, vaka sayılarındaki hızlı artış tedbirlerin yeniden sıkılaştırılmasına ve ekonomik toparlanmaya ilişkin endişelerin artmasına neden oldu. İşsizlik maaşı başvuruları, Kovid-19 vakalarındaki artış, yeniden sıkılaştırılan önlemler ve yeni mali desteğin sağlanamamasının etkisiyle eylül ayı ortalarından bu yana en yüksek seviyeyi gördü.

ABD'de bugün açıklanan verilere göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 5 Aralık ile biten haftada 853 bin seviyesine yükselerek beklentilerin üzerinde artış kaydetti.

Öte yandan, Kovid-19 salgınının ekonomik etkilerine karşı hayata geçirilmesi planlanan destek paketine ilişkin müzakereler bugün de devam etti. ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, bugün yaptığı açıklamada, destek paketi görüşmelerinde "büyük ilerleme" sağlandığını ifade etti.

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