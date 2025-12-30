  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Ekonomi New York borsası günü düşüşle kapattı
Ekonomi

New York borsası günü düşüşle kapattı

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
New York borsası günü düşüşle kapattı

ABD pay piyasaları haftanın ilk işlem gününü satış ağırlıklı tamamladı. Yapay zeka hisselerinde görülen geri çekilme endekslerde düşüşü beraberinde getirdi.

New York borsası, haftanın ilk işlem gününü düşüşle tamamladı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,35 azalışla 6.905,75 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,50 kayıpla 23.474,35 puana geriledi.

Geçen hafta rekor seviyelerin test edildiği pay piyasaları, yapay zeka bağlantılı teknoloji hisselerinde görülen geri çekilmelerle 2025'in son haftasına negatif bir başlangıç yaptı.

Yapay zekaya yönelik harcamaların vadedilen getirileri sağlayıp sağlamayacağı sorgulanmaya devam edilirken, ABD'li çip üreticisi Nvidia'nın hisseleri yüzde 1,2 geriledi. Palantir Technologies hisseleri yüzde 2,4, Oracle hisseleri ise yüzde 1,3 düşüşle değer kaybeden hisseler arasında yer aldı.

Yeni yıl tatili nedeniyle perşembe günü kapalı olacak piyasalarda bu hafta işlem hacminin düşük seyretmesi beklenirken, ekonomik veri takvimi de görece sakin olacak.

Yatırımcılar, ABD Merkez Bankasının (Fed) aralık ayındaki son toplantısına ilişkin tutanaklar ile haftalık işsizlik maaşı başvuruları verilerini yakından takip edecek.

Makroekonomik veri tarafında, haftanın ilk işlem gününde açıklanan verilere göre bekleyen konut satışları kasımda yüzde 3,3 arttı. Sözleşme imzalamalarına dayalı konut satışlarının ileriye dönük bir göstergesi olan veri, söz konusu dönemde beklentilerin üzerinde artış kaydetti.

Kurumsal tarafta, dijital altyapıya yatırım yapan alternatif varlık yöneticisi DigitalBridge'in hisseleri, Japonya merkezli SoftBank'ın şirketi yaklaşık 4 milyar dolara satın almak üzere anlaşmaya vardığını açıklamasının ardından yüzde 9,6 değer kazandı.

New York borsası yükselişle kapandı
New York borsası yükselişle kapandı

Ekonomi

New York borsası yükselişle kapandı

New York Times: Esad rejiminin bazı elebaşları farklı ülkelerde hayatlarına devam ediyor! İlgili açıklama
New York Times: Esad rejiminin bazı elebaşları farklı ülkelerde hayatlarına devam ediyor! İlgili açıklama

Dünya

New York Times: Esad rejiminin bazı elebaşları farklı ülkelerde hayatlarına devam ediyor! İlgili açıklama

New York ve New Jersey’de hayat dondu
New York ve New Jersey’de hayat dondu

Dünya

New York ve New Jersey’de hayat dondu

New York borsası yeni güne böyle başladı
New York borsası yeni güne böyle başladı

Ekonomi

New York borsası yeni güne böyle başladı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23