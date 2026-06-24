New York borsası günü böyle tamamladı

New York borsası günü karışık seyirle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,35 artarak 51,848,90 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,1 azalışla 7.358,22 puana ve ​Nasdaq endeksi yüzde 0,43 kayıpla 25.476,64 puana geriledi.

Çip hisselerindeki satış dalgasının sürmesiyle pay piyasalarında karışık bir seyir izlendi.

Analistler, ABD Merkez Bankasının (Fed) olası faiz artırımlarına ve teknoloji devlerinin borçlanma yoluyla finanse ettiği yapay zeka harcamalarının geri dönüşüne yönelik endişelerin piyasaları baskıladığına işaret etti.

Yatırımcılar, dün hisseleri sert düşüş kaydeden Micron Technology'nin bilançosunun açıklanmasını beklerken, şirketin hisseleri bugünü de hafif azalışla tamamladı.

Nvidia, Apple, Alphabet, Microsoft, Broadcom ve Meta gibi büyük teknoloji şirketlerinin hisselerinde de düşüş görüldü.

Orta Doğu'daki gelişmeler de yakından takip edilirken, ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İran tarafının "Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemilerden hiçbir geçiş ücreti alınmadığı konusunda kendilerine bilgilendirme yaptığını" belirtti.

ABD Enerji Bakanı Chris Wright da Hürmüz Boğazı'ndan son 24 saatte yaklaşık 72 gemi ve 20 milyon varil petrolün geçtiğini ifade etti.

Hürmüz Boğazı'nda tanker geçişlerinin normale döneceği beklentisiyle petrol fiyatları yaklaşık 4 ayın en düşük seviyesini gördü.

Brent petrolün vadeli varil fiyatı, TSİ 23.10 itibarıyla yüzde 5 azalarak 73,16 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü ham petrolün varili 69,90 dolardan alıcı buldu.

Makroekonomik veri tarafında ise ABD'de cari işlemler açığı, yılın ilk çeyreğinde yüzde 2,6 artarak 226,8 milyar dolara yükseldi. Ülkede yeni konut satışları mayısta aylık yüzde 7,3 azalarak beklentilerin altında gerçekleşti.