  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi New York borsası düşüşle kapandı
Ekonomi

New York borsası düşüşle kapandı

Yeniakit Publisher
2020-11-19 00:47:12 -
New York borsası düşüşle kapandı

WASHINGTON (AA) - New York borsası, günü düşüşle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi 300 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 1,16 düşüşle 29.438,42 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 1,16 kayıpla 3.567,79 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,82 azalışla 11.801,60 puana indi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısına ilişkin olumlu gelişmelere rağmen, vaka sayılarındaki artış ve sıkı tedbirlerin yeniden gündeme gelmesiyle endeksler kapanışta negatif bir seyir izledi.

ABD'de Kovid-19 bulaşan kişi sayısı 12 milyona yaklaşırken, vaka sayılarındaki hızlı artış tedbirlerin yeniden sıkılaştırılmasını ve ekonomideki toparlanmaya ilişkin endişeleri beraberinde getirdi.

Ülkede vaka sayısındaki hızlı artışla bazı eyaletlerde tedbirler yeniden uygulamaya konulurken, New York kentinde okulların salgınının tekrar büyümesi nedeniyle yeniden kapanacağı duyuruldu.

Aşı çalışmalarında ise olumlu haberler gelmeye devam etti. Amerikan ilaç firması Pfizer, BioNTech ile Kovid-19'a karşı geliştirdiği aşının 3'üncü aşama denemelerini sonuçlandırdığını ve aşının virüse karşı yüzde 95 etkili olduğunu duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamada, aşının risk altındaki gruplara acil tatbiki için birkaç gün içinde FDA'ya başvurulacağı ve dünya genelindeki diğer ilgili kurumlarla da veri paylaşımı yapılacağı aktarıldı.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Hastaneye kaldırılan eski başbakan yoğun bakıma alındı
Gündem

Hastaneye kaldırılan eski başbakan yoğun bakıma alındı

Eski Başbakan ve Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Yıldırım Akbulut, hastaneye kaldırıldı.

Bölgede dengeler mühim ölçüde değişebilir! Flaş iddia: Hareket halindeki gemiyi vurdular
Dünya

Bölgede dengeler mühim ölçüde değişebilir! Flaş iddia: Hareket halindeki gemiyi vurdular

Çin ordusunun, bu yılın başında Güney Çin Denizi'nde gerçekleştirdiği balistik füze denemelerinde bir kısmının hareket halindeki bir hedef g..
Daha önce almışlardı! Türkiye'den tekrar SİHA alacaklar
Ekonomi

Daha önce almışlardı! Türkiye'den tekrar SİHA alacaklar

Ukrayna Savunma Bakanlığı, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri için Bayraktar TB2 Silahlı İnsansız Hava Aracı siparişi vermeye hazırlanıyor...
Satılık 2010 model Citröen Nemo
Satılık 2010 model Citröen Nemo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay