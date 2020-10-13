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Ekonomi New York borsası düşüşle kapandı
Ekonomi

New York borsası düşüşle kapandı

Yeniakit Publisher
2020-10-13 23:27:48 -
New York borsası düşüşle kapandı

WASHINGTON (AA) - New York borsası günü düşüşle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi 150 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 0,54 azalışla 28.680,40 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,61 kayıpla 3.512,70 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,10 azalışla 11.863,90 puana düştü.

Endekslerdeki negatif seyirde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşı çalışmalarına ilişkin gelişmeler, salgının etkilerine yönelik hayata geçirilmesi planlanan ekonomik destek paketiyle ilgili haber akışı ve bazı bankaların bugün açıkladığı üçüncü çeyrek bilançoları etkili oldu.

ABD merkezli ilaç üreticisi Johnson and Johnson, bir katılımcının hastalanması nedeniyle Kovid-19 aşı denemelerine ara verdiğini duyururken, salgın üzerine araştırmalar yapan ilaç firması Eli Lilly'nin klinik testlerinin de "potansiyel güvenli endişesi" nedeniyle durdurulduğu açıklandı.

Söz konusu açıklamaların ardından her iki şirketin de hisseleri yüzde 2'nin üzerinde değer kaybetti.

Salgının etkilerine yönelik ekonomik destek paketi piyasaların odağındaki yerini korurken, Senato Çoğunluk Lideri Mitch McConnell, Senatonun gelecek hafta daha küçük bir destek paketi tasarısını oylayacağını ifade etti.

Öte yandan, ABD'li bankalar üçüncü çeyrek bilançolarını açıklamaya başladı.

ABD'nin büyük bankalarından JPMorgan Chase'in bu yılın üçüncü çeyreğindeki net karı, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 4 artarak 9,4 milyar dolar oldu. Citigroup'un üçüncü çeyrekteki net karı ise aynı dönemde yüzde 34 azalarak 3,2 milyar dolara geriledi.

Makroekonomik tarafta ise ABD'de bugün açıklanan verilere göre Tüketici Fiyat Endeksi, eylülde aylık yüzde 0,2 ve yıllık yüzde 1,4 artarak beklentiler dahilinde gerçekleşti.

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