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Ekonomi

New York borsası düşüşle kapandı

Yeniakit Publisher
2020-05-01 23:13:42 -
New York borsası düşüşle kapandı

WASHINGTON (AA) - New York borsası, haftanın son işlem gününü düşüşle tamamladı.

Kapanışta, Dow Jones endeksi, 600 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 2,5 azalışla 23.728,63 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 2,8 kayıpla 2.832,40 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 3,2 azalışla 8.604,95 puana düştü.

Endekslerdeki aşağı yönlü seyirde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının, ABD ve Çin arasındaki ticari gerginliği yeniden alevlendireceğine ilişkin endişeler etkili oldu.

ABD Başkanı Donald Trump dün, Kovid-19'un Çin'in Vuhan kentindeki bir laboratuvardan çıktığına ilişkin kanıtları gördüğünü ancak detay paylaşamayacağını söylemişti. Trump, ülkenin Çin'den gerçekleştirdiği ithalata yönelik yeni gümrük vergileri getirebileceğini ifade etmişti.

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