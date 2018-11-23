New York borsası düşüşle açıldı

İSTANBUL (AA) - New York borsası, güne düşüşle başladı.

Dow Jones endeksi yüzde 0,71 azalışla 24.291,12 puan, S&P 500 endeksi yüzde 0,70 kayıpla 2.631,50 puanda ve Nasdaq endeksi yüzde 0,73 değer kaybıyla 6.291,46 puanda seyrediyor.

Analistler, petrol fiyatlarındaki düşüşle birlikte enerji şirketlerinin hisselerinin satış baskısı altında olduğunu belirterek, bugün ABD'de açıklanacak imalat ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi verilerinin takip edileceğini ifade etti.







