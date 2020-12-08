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Ekonomi New York borsası düşüşle açıldı
Ekonomi

New York borsası düşüşle açıldı

Yeniakit Publisher
2020-12-08 18:02:05 -
New York borsası düşüşle açıldı

WASHINGTON (AA) - New York borsası, güne düşüşle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,30 azalışla 29.980,40 puandan işlem gördü.

S&P 500 endeksi yüzde 0,32 düşüşle 3.680,10 puandan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,11 azalarak 12.506,15 puandan işlem görmeye başladı.

Endekslerdeki negatif seyirde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında artan vaka sayıları, salgını kontrol altına almaya yönelik yeniden uygulanan kısıtlamalar ve teşvik paketine dair beklentiler etkili oldu.

ABD'de Kovid-19 bulaşan kişi sayısı 15 milyonu aşarken, vaka sayılarındaki hızlı artış tedbirlerin yeniden sıkılaştırılmasına ve ekonomik toparlanmaya ilişkin endişelerin artmasına neden oldu.

Kovid-19 vaka sayılarındaki artış, salgının ekonomik etkilerine yönelik teşvik paketinin de yıl sonundan önce hayata geçirilmesine yönelik baskıları artırdı.

Teşvik paketi beklentileri piyasaların odağındaki yerini korurken, ABD Kongresi'nin, Kovid-19 teşvik paketi görüşmelerinde anlaşmaya varılmasına ve hükümetin kapanmasını önlemek için kapsamlı bir bütçe tasarı sunulmasına zaman sağlamak için bir haftalık bir harcama tasarısını geçirmeyi değerlendirdiği kaydedildi.

Öte yandan, ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği Kovid-19 aşısının güvenilirliğini teyit etti. FDA Komitesi'nin, bu hafta aşının acil durum kullanımının önünde engel olmadığını açıklaması bekleniyor.


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