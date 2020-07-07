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Ekonomi

New York borsası düşüşle açıldı

Yeniakit Publisher
2020-07-07 17:05:59 -
New York borsası düşüşle açıldı

WASHINGTON (AA) - New York borsası, güne düşüşle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, 200 puanlık değer kaybetti ve yüzde 0,79 azalışla 26.078,48 puandan işlem gördü.

S&P 500 endeksi, yüzde 0,67 düşüşle 3.158,40 puandan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,34 kayıpla 10.397,84 puandan işlem görmeye başladı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında artan vaka sayılarıyla ekonomik toparlanmaya ilişin endişeler piyasalardaki negatif seyirde etkili oldu.

Ekonomik toparlanmadan doğrudan faydalanacak hava yolu ve seyahat şirketlerinin hisseleri, açılış öncesi işlemlerde en fazla kaybedenler arasında yer aldı.

ABD Merkez Bankası (Fed) Atlanta Şubesi Başkanı Raphael Bostic, The Financial Times'a verdiği röportajda, Kovid-19 vakaları artmaya devam ettikçe ABD ekonomisinin toparlanmasının "engebeli" olacağını belirtti.

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