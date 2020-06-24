  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi

New York borsası düşüşle açıldı

Açılışta Dow Jones endeksi, 230 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 0,88 azalışla 25.924,74 puandan işlem gördü.

Yeniakit Publisher
2020-06-24 17:36:00 -
New York borsası düşüşle açıldı

S&P 500 endeksi, yüzde 0,72 düşüşle 3.108,70 puandan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,33 kayıpla 10.097,49 puandan işlem görmeye başladı.

Endekslerdeki aşağı yönlü seyirde, yeni tip koronavirüs (Kovd-19) vaka sayılarındaki artış ve salgında ikinci dalgaya ilişkin artan endişeler etkili oldu.

ABD'de Teksas, Florida, Arizona ve Kaliforniya gibi eyaletlerde Kovid-19 vaka sayılarındaki artış devam ederken, ülke genelindeki toplam vaka sayısı 2,4 milyona ulaştı.

Beyaz Saray Kovid-19 ile Mücadele Görev Gücü Üyesi Dr. Anthony Fauci, dün Temsilciler Meclisi Enerji ve Ticaret Komitesi tarafından düzenlenen oturumda, ABD'nin belirli bölgelerindeki Kovid-19 vakalarında "rahatsız edici bir artış" olduğunu ve tehlikenin hala devam ettiğini bildirdi.

Öte yandan, ABD basınında yer alan haberlerde, ABD hükümetinin, Avrupa Birliği (AB) ve İngiltere'den ithal edilen 3,1 milyar dolarlık ürüne yeni tarifeler getirmeyi planladığı kaydedildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2015 model Volkswagen Golf
Satılık 2015 model Volkswagen Golf

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı