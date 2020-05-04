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Ekonomi

New York borsası düşüşle açıldı

Yeniakit Publisher
2020-05-04 16:39:58 -
New York borsası düşüşle açıldı

WASHINGTON (AA) - New York borsası, haftanın ilk işlem gününe düşüşle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, 200 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 1 azalışla 23.581,55 puandan işlem gördü.

S&P 500 endeksi yüzde 0,7'lik değer kaybıyla 2.815,6 puandan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,5 düşüşle 8.555,32 puandan işlem görmeye başladı.

Endekslerdeki aşağı yönlü seyirde, ABD ve Çin arasındaki ticaret geriliminin yeniden alevleneceğine ilişkin endişeler etkili oldu.

ABD Başkanı Donald Trump, Kovid-19'un Çin'in Vuhan kentindeki bir laboratuvardan çıktığına ilişkin kanıtları gördüğünü ve Çin'den yapılan ithalata yönelik yeni gümrük vergileri getirebileceğini belirtmişti.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da Kovid-19 virüsünün Çin'in Vuhan kentinde bulunan laboratuvardan çıktığına dair çok sayıda delil olduğunu ileri sürmüştü.

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